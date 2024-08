Nadadora paraguaia afirma que não foi expulsa da Vila Olímpica

Luana Alonso, a nadadora paraguaia que ficou conhecida como musa do país nas Olimpíadas de Paris 2024, negou ter sido expulsa da Vila Olímpica. Conforme publicado pela revista Monet, a atleta alegou que as informações sobre sua expulsão são completamente falsas e afirmou que não vai se pronunciar sobre o assunto.

Em uma foto publicada nos stories do Instagram, a nadadora afirma que nunca foi afastada ou expulsa da Vila Olímpica. Ela ainda reforçou que não quer fazer pronunciamentos sobre o caso em questão.

Após competir na prova dos 100 metros borboletas, a paraguaia ficou de fora das finais e anunciou sua aposentadoria do esporte. Alguns dias depois, a chefe da delegação olímpica paraguaia, Larissa Schaerer, publicou um comunicado informando sobre a saída da atleta da Vila Olímpica.

“A presença dela está criando uma atmosfera inapropriada para o Time Paraguai. Nós agradecemos por seguir com as nossas instruções, tendo partido dela a iniciativa dela de não passar a noite na Vila Olímpica”.

O que diz o Comitê do Paraguai?

Conforme publicado pelo O Globo, o Comitê do Paraguai confirmou que a decisão de deixar a Vila Olímpica foi tomada pela própria atleta. Em declaração a um jornal local, o Comitê Olímpico do Paraguai afirmou que a nadadora abandonou o esporte e passou a agir de forma “individualista”, incomodando a equipe.

“Ela se aposentou de nadar e, portanto, foi embora. Ela nunca foi expulsa. Ao se aposentar, ela começou a se comportar como individualista e não como membro de uma equipe. Foi isso que incomodou os demais atletas e a delegação. Isso é tudo. Não há nenhum drama”.

Veja a nota completa enviada à atleta pela chefe de missão do COP:

“Querida Luana Alonso (Time Paraguai Natação - Jogos Olímpicos de Paris 2024)

Por esta mensagem, Larissa Schaerer, Chefe da Missão do Comitê Olímpico Paraguaio nos Jogos Olímpicos Paris 2024, solicita que efetive imediatamente sua retirada da Vila dos Atletas do referido evento, conforme solicitado por você e autorizado por este Chefe de Missão. Sua presença hoje está criando um ambiente inadequado dentro do Time Paraguai. Agradecemos que proceda conforme as instruções, pois foi por sua livre e espontânea vontade que não pernoitou na Vila dos Atletas.”