Lotomania: sortudo e azarado do interior de São Paulo levam prêmio

Um apostador da cidade de Caconde, no interior de São Paulo, levou o prêmio da Lotomania no sorteio desta segunda-feira por acertar as 20 dezenas sorteadas. Coincidentemente, a aposta que não acertou nenhum número, que também é premiada pela loteria, foi feita na mesma cidade.

ANÚNCIO

O primeiro ganhou R$ 4.716.246,58 e o ‘azarado’ vai embolsar R$ 124.638,52.

Os números sorteados foram:

01, 04, 11, 14, 15, 18, 22, 26, 31, 46, 47, 48, 50, 53, 58, 73, 76, 85, 90, 97

Também foram premiados no sorteio de ontem:

2 apostas com 19 pontos que ganharam R$ 124.638,50

55 apostas com 18 pontos que ganharam R$ 2.832,69

448 apostas com 17 pontos que ganharam R$ 347,76

3.039 apostas com 16 pontos que ganharam R$ 51,26

13.187 apostas com 15 pontos que ganharam R$ 11,81

O sorteio da Lotomania retorna nesta quarta-feira, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Para concorrer, o apostador deve fazer sua aposta nas casas lotéricas até 19h do dia do sorteio. A aposta simples da Lotomania custa R$ 3.