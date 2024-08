Governo de SP cria lei proibindo trotes violentos nas universidades

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos promulgou nesta terça-feira (6) uma lei que obriga universidades e faculdades de São Paulo a coibirem trotes violentos.

Com a obrigatoriedade, as instituições passam a instaurar processos disciplinares e aplicação de penas contra alunos que realizarem atos violentos em atividade de recepção de novos estudantes, conhecidas como ‘trotes’. As instituições também devem realizar medidas preventivas para inibir este tipo de ato.

Caso não seja cumprido, as universidades estão sujeitas a punições administrativas de acordo com seu sistema de ensino.

Trotes violentos

Conforme a lei, trotes violentos seriam “atividades que envolvem coação, agressão, humilhação, discriminação por racismo, capacitismo, misoginia ou qualquer outra forma de constrangimento que atente contra a integridade física, moral ou psicológica dos alunos”.

O texto é de autoria da deputada estadual Thainara Faria (PT)), aprovado pela Assembleia Legislativa (Alesp) no início de julho.

Governo de SP anuncia instalação de 649 radares em rodovias sem concessão

Até janeiro de 2025, as rodovias do estado de São Paulo ganharão 649 radares de velocidade e capazes de identificar e multar outras infrações, de acordo com anúncio feito pelo governador Tarcísio de Freitas. A medida foi publicada no Diário Oficial do estado nesta segunda-feira.

Os radares serão instalados nas rodovias administradas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que estão sem fiscalização desde março deste ano, quando venceram os contratos com empresas e o governo optou por não renovar e realizar nova licitação. As rodovias administradas por concessionárias têm equipamentos operados pelo governo do estado.

De acordo com o DER, os novos radares ficarão em lugares visíveis e serão sinalizados, como determina a lei, e identificados em aplicativos de trânsito como o waze.

Mais próximo da Capital, os novos radares serão instalados na rodovia Raposo Tavares, na estrada Caminho do Mar, em São Bernardo, na Índio Tibiriçá, que corta Santo André, Ribeirão Pires e Suzano, e Padre Manoel da Nóbrega, no litoral.

Clique aqui e veja a relação completa dos radares e os locais onde serão instalados .

OUTRAS MEDIDAS

O governo de SP anunciou ainda a reestruturação do sistema Infosiga, ferramenta que contabiliza e faz a geolocalização dos acidentes de trânsito com vítimas para fornecer informações às secretarias do governo e às prefeituras para localização dos pontos com maior índice de acidentes para que medidas de segurança sejam adotadas nestes locais específicos.