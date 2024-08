Dois atletas dos EUA receberão a medalha de ouro olímpica após 12 anos de sua vitória

ARQUIVO - A russa Natalya Antyukh (meio) sustenta sua medalha de ouro junto à norte-americana Lashinda Demus (esquerda) com a prata e a tcheca Zuzana Hejnova com o bronze dos 400 metros com barreiras dos Jogos Olímpicos de Londres 2012

Os atletas dos EUA Lashinda Demus e Erik Kynard receberão suas medalhas olímpicas de ouro em 9 de agosto, após 12 anos de sua vitória nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. As medalhas de ouro serão entregues a eles porque aqueles que as receberam há mais de uma década foram desqualificados por doping.

ANÚNCIO

O The Mirror publicou que no caso de Demus, ela recebeu em Londres 2012 uma medalha de prata nos 400 metros com barreiras femininos, depois de ter sido superada por apenas sete centésimos de segundo pela russa Natalya Antyukh, que recebeu a medalha de ouro. Desta forma, a americana ficou com a prata e Zuzana Hejnova, da República Tcheca, com o bronze.

Embora Demus estivesse dominando nos primeiros obstáculos, a russa a superou no nono, no entanto, não por muito. Foi apenas em março de 2020 que “a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) acusou Antyukh e outros três atletas russos de atletismo por crimes de doping, afirmando que os atletas estavam usando ‘uma substância ou método proibido’”, conforme relatado pelo meio citado.

Atletas dos EUA e cerimônia de realocação de medalha olímpica por doping

A sanção contra a atleta russa deu a Lashinda Demus a opção de reivindicar sua medalha de ouro, então o Comitê Olímpico Internacional (COI) a entregará em uma cerimônia de reatribuição de medalhas, que pela primeira vez será realizada nos Jogos Olímpicos, já que anteriormente eram feitas em campeonatos mundiais. Na reatribuição por essa corrida, também serão concedidas a medalha de prata para Hejnova e a de bronze para Kaliese Spencer, da Jamaica.

Na cerimônia, também será realocada a medalha de ouro de Londres 2012 no salto em altura para o americano Erik Kynard, que naquele ano recebeu a prata, já que o ouro foi para o russo Ivan Ukhov, também desqualificado por doping.

Além dos dois atletas dos EUA, há outros oito atletas, afetados pelo doping dos russos, que receberão suas medalhas no evento de realocação, que acontecerá aos pés da Torre Eiffel no Champions Park.

“Finalmente receber a medalha de ouro em Paris nos Jogos Olímpicos é um sonho tornado realidade”, disse Lashinda Demus.