VÍDEO: Lavrador morre após ser atropelado por Porsche no RJ; influencer calibrou pneus pouco antes

Influencer Renan do grau é procurado por atropelamento com morte; ele é dono de Porsche envolvido, mas defesa alega que não estava na direção

A Polícia Civil do Rio de Janeiro procura pelo influencer Renan Rocha da Silva, de 24 anos, mais conhecido nas redes sociais como “Renan do grau” ou “Carioca maluco”, que é dono de um Porsche Boxster, flagrado em imagens de câmeras de segurança atropelando o lavrador Adilson de Lima, de 47 anos, em Teresópolis. A vítima estava perto de um bar quando foi atingida e não resistiu. A defesa do influenciador nega que era ele quem estava na direção, mas o rapaz apareceu em um vídeo calibrando os pneus do carro de luxo pouco antes (veja no vídeo abaixo).

O atropelamento ocorreu no último dia 1º. O vídeo mostra Adilson se levantando da mesa de bar e indo até um carro que estava estacionado às margens da BR-116, em Três Córregos, quando foi atingido pelo Porsche. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e um homem se apresentou no local como sendo o condutor do carro de luxo. No entanto, no 110º DP, os investigadores descobriram que o veículo pertence ao influenciador digital Renan Rocha da Silva.

Testemunhas também contaram que o motorista que se apresentou não era o mesmo que estava na direção. Durante as investigações, os agentes descobriram um vídeo no qual o influencer apareceu calibrando os pneus do Porsche momentos antes do atropelamento (assista abaixo):

Renan tinha um mandado de prisão em aberto por crimes relacionados ao trânsito, como dirigir sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo o “Fantástico”, da TV Globo, ele chegou a ser preso há dois anos, mas a pena foi substituída por medidas cautelares. Agora, é considerado foragido.

O delegado Marcio Dubugras, responsável pelas investigações, declarou ao Diário TV Teresópolis que testemunhas apontaram que era Renan quem dirigia o Porsche. “Logo depois aconteceu o acidente. E outra pessoa assumiu como se ele fosse o condutor”, afirmou o delegado.

“Nós colhemos depoimentos que apontam que o influencer estava com o veículo. Agora colhemos outro depoimento e tentamos buscar outras informações para concluir a investigação”, ressaltou.

Defesa nega que influencer dirigia Porsche

Os advogados Felipe Cassimiro e Eduardo Velith, que defender o influenciador, disseram ao site UOL que seu cliente “não tem qualquer ligação com o incidente e não era o condutor do veículo”.

Os defensores lamentaram morte do lavrador, mas disseram que é injusto o fato de que Renan “esteja sendo submetido a uma persecução penal infundada”.

Os advogados pediram que a polícia aprofunde as investigações. “É fundamental que a investigação se concentre em esclarecer a verdade sobre o acidente, sem direcionar suspeitas infundadas a quem não está envolvido”.

A defesa ressaltou, ainda, que os parentes de Renan estão sendo coagidos pelos policiais de “maneira arbitrária”. “Essas ações não são apropriadas e apenas servem para aumentar o sofrimento de sua família. Reiteramos a nossa confiança na justiça e esperamos que a verdade prevaleça, garantindo que Renan seja tratado com equidade e respeito”, finalizaram os advogados.

Quem é o influencer?

Renan do grau, como é mais conhecido, acumula mais de 247 mil seguidores nas redes sociais. Ele costuma postar vídeos empinando e fazendo manobras perigosas com motocicletas.

Outros registros mostram ele fazendo manobras com moto aquática e triciclo. Algumas publicações, inclusive, somam mais de um milhão de visualizações.

O rapaz também ficou conhecido por divulgar rifas, vendidas por centavos, para sorteio de carros de luxo, motos, viagens e celulares.