Rebeca Andrade e Simone Biles ficam sem medalha na trave de equilíbrio

O duelo olímpico entre Rebeca Andrade e Simone Biles teve um desfecho inesperado na prova da trave de equilíbrio, realizada na manhã desta segunda-feira, dia 05 de agosto. Enquanto a expectativa era de medalhas para a norte-americana e para a brasileira, a realidade foi as duas favoritas fora do pódio.

Apesar de fazer uma boa apresentação na trave de equilíbrio e não sofrer quedas, a brasileira não conseguiu fazer algumas ligações entre os exercícios da apresentação, o que acabou diminuindo o grau de dificuldade da série e deixou a brasileira de fora do pódio, ficando em quarto lugar na classificação final.

Por sua vez, a norte-americana que tentava mais uma medalha olímpica também teve momentos complicados na trave e apesar de manter a dificuldade em sua série, acabou sofrendo uma queda que a tirou do pódio e deixou em quinto lugar na classificação final.

Classificação final e show de quedas

Quem também tentava uma medalha na trave de equilíbrio era a brasileira Júlia Soares, que tem um movimento de entrada no equipamento levando seu nome. Apesar de chegar com força para brigar pelo pódio, a brasileira também sofreu uma queda no equipamento e acabou terminando o dia na sétima colocação.

Além dela, outras ginastas também sofreram quedas ao longo da manhã de apresentações, deixando o pódio com uma dobradinha italiana. A desejada medalha de ouro ficou nas mãos de Alice D’Amato, seguida pela chinesa Yaqin Zhou com a medalha de prata e pela também italiana Manila Esposito com o bronze.

Ainda na manhã desta segunda-feira, Rebeca Andrade e Simone Biles voltam a disputar medalhas na final individual do solo, que conta também com outras medalhistas na disputa pela maior nota no último aparelho disputado pela ginástica artística feminina nas Olimpíadas de Paris 2024.