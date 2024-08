Donald Trump anuncia que não debaterá com Kamala Harris

CHAPIN, Carolina do Sul, EUA (AP) - O segundo debate entre Joe Biden e Donald Trump estava agendado para 10 de setembro na ABC. Isso foi acordado pelas equipes de campanha. Mas isso foi há dois meses, o que na política americana parece dois anos, já que muitas coisas mudaram desde então, incluindo um ataque ao candidato republicano, a renúncia do presidente à reeleição e a candidatura democrata virtual de Kamala Harris.

O novo cenário, com Harris em vez de Biden como sua rival, parece deixar Trump desconfortável, já que ele busca readaptar sua campanha e ataques contra uma candidata mais jovem e dinâmica, com mais apoio entre os afro-americanos, um grupo que os republicanos pareciam estar conquistando.

Harris desafiou Trump nos últimos dias para um debate, e para dizer “na cara dela”, todas as desqualificações, muitas delas racistas, que ele lançou contra ela. Mas apesar desse compromisso acordado com a ABC, Donald Trump anunciou nas últimas horas que não irá comparecer e, em vez disso, convidou o vice-presidente para enfrentá-la em um debate na Fox News, tornando cada vez mais improvável que os candidatos se confrontem em um palco antes das eleições presidenciais de novembro.

Por que Trump não quer debater com Harris?

Em uma série de postagens em sua rede social Truth Social na noite de sexta-feira, o candidato presidencial republicano afirmou que seu acordo para participar de um debate em 10 de setembro na ABC "foi encerrado" porque ele não enfrentará mais o Presidente Democrata Joe Biden.

Trump indicou que agora irá aparecer na Fox News em 4 de setembro na Pensilvânia sob regras que, segundo ele, são "semelhantes" às do debate com Biden, mas com uma plateia ao vivo. O republicano comentou que, se Harris, a candidata democrata, não aceitar a nova rede e data, ele fará uma "importante" reunião com a Fox News.

Michael Tyler, porta-voz de Harris, disse que Trump “está com medo e tentando desistir do debate ao qual já havia concordado e correndo direto para a Fox News para salvá-lo”.

A Fox News é um veículo de mídia com uma agenda conservadora de direita, próxima de Trump, e o apoiou abertamente nos últimos oito anos.

Não ficou imediatamente claro se a ABC transformaria seu evento de 10 de setembro em uma assembleia de Harris na ausência de Trump.

Num post posterior no Truth Social no sábado à tarde, Trump disse sobre Harris: “Vou vê-la em 4 de setembro ou não a verei de jeito nenhum”.

As contradições de Trump sobre debater com Harris

Trump tem oscilado sobre debater com Harris desde que ela entrou na corrida presidencial. Ele disse aos repórteres que se sentia obrigado a debater, mas também afirmou em uma recente entrevista na Fox News que achava que os americanos "já sabem de tudo" sobre ambos os candidatos.

Em suas postagens no Truth Social, Trump também tentou dar algum conteúdo à sua renúncia ao debate na ABC e mencionou o processo contra a rede em março, depois que o apresentador George Stephanopoulos afirmou que Trump havia sido declarado "responsável por estupro". Um júri de Nova York considerou Trump responsável por agredir sexualmente a colunista E. Jean Carroll, mas rejeitou sua alegação de estupro.

Mas Trump ainda concordou, dois meses após entrar com seu processo, em participar do debate da ABC em 10 de setembro, assim como o debate realizado em 27 de junho na CNN, o que ajudou a tirar Biden da corrida.