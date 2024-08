Anitta reverencia atuação de Rebeca de Andrade nos Jogos de Paris: “orgulho do Brasil!”

As redes sociais ferveram com a conquista da medalha de ouro da atleta brasileira Rebeca de Andrade na final solo, batendo inclusive uma das maiores atletas do mundo, a norte-americana Simone Biles nesta segunda-feira, nos Jogos Olímpicos de Paris.

Em seu Intagram, a cantora Anitta também não se conteve e prestou sua reverência à rainha da ginástica brasileira: “Rebeca Andrade, orgulho do Brasil”, disse Anitta.

Em outra postagem nos stories, Anitta mostra Rebeca comemorando e faz uma menção ao valor que essa medalha tem para o atletismo nacional: ouro=diamante.

A brasileira fez uma apresentação contagiante e conseguiu a nota final de 14.166 e como foi a segunda ginasta a se apresentar, precisou aguardar as notas das demais competidoras para comemorar o ouro olímpico. Sua principal rival, a norte-americana Biles perdeu alguns décimos de pontuação ao ultrapassar a marca delimitada do tablado.

Ao receber o ouro, Rebeca se emocionou com a atitude das colegas, que a reverenciaram no pódio, imagem que foi compartilhada por todos os veículos do mundo.