Ambulante é preso e confessa que esfaqueou nutricionista e o pai dela em SP; idoso não resistiu

A Polícia Civil conseguiu desvendar o motivo do ataque sofrido pela nutricionista Alessandra Alves dos Anjos, de 38 anos, e ao pai dela, José Edivaldo Alves dos Anjos, de 77, no bairro Eldorado, na Zona Sul de São Paulo. O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu, enquanto a mulher segue internada em estado grave. A investigação descobriu que o crime foi cometido pelo vendedor ambulante Ezequiel Alves Araujo de Almeida, de 39 anos, que confessou que seu alvo era sua ex-companheira.

Ezequiel foi preso por agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no fim de semana, no Jardim Sapopemba, na Zona Leste de Capital. Ele disse aos agentes que queria se vingar da ex-companheira, identificada como Sandra, que mora em um cômodo nos fundos da casa das vítimas.

Segundo ele, ao chegar ao local, foi flagrado por José Edivaldo quebrando alguns objetos e o idoso tentou impedi-lo, quando eles entraram em luta corporal. Assim, o vendedor ambulante disse que esfaqueou o homem. Na sequência, Alessandra apareceu e, para não deixar testemunhas, também a atacou com a faca.

O caso aconteceu na noite da última terça-feira (30). As vítimas já foram encontradas gravemente feridas dentro da residência, localizada na Rua Vincenzo Galli, sendo que a morte de José Edivaldo foi confirmada ainda no local. Já a nutricionista foi socorrida e levada ao Hospital São Luiz do Jabaquara, onde passou por uma cirurgia. Ela permanece internada, em estado grave.

Já Sandra, que era o alvo do ataque, não estava no local e escapou ilesa. A mulher se separou de Edivaldo após vários episódios de violência doméstica e passou a morar nos fundos da casa das vítimas, pois foi noiva do filho de José Edivaldo no passado.

A investigação chegou até o nome de Ezequiel, que teve a prisão decretada pela Justiça. O caso segue em investigação no DHPP.

A defesa do vendedor ambulante não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.