Resultado da Lotofácil 3172: veja os números deste sábado

O concurso 3172 da Lotofácil vai pagar neste sábado (3) ao apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio de R$ 1,7 milhão.

Veja os números da Lotofácil para este sábado:

02, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 25

SORTEIO DE ONTEM

Três apostadores botaram as mãos no prêmio da Lotofácil desta sexta-feira, de acordo com a Caixa, e um dos felizardos fez sua aposta no interior de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto. Os outros dois ganhadores são de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, e da cidade de Curitiba, no Paraná. Cada um dos sortudos levou para casa R$ 598.048,54.

Também foram premiados no sorteio de ontem 209 apostas com 14 números e cada uma delas ganhou R$ R$ 1.799,96. Na faixa dos 13 acertos, 7.511 apostas faturaram R$ 30,00.

Como apostar na Lotofácil

Para concorrer na Lotofácil, basta preencher o volante contendo 25 números com 15 dezenas. Ganha quer acertar 15, 14, 13 e 12 números. A aposta simples custa R$ 3, mas o apostador que quiser dar uma chance a mais para a sorte pode preencher mais números, mas o preço da aposta sobe substancialmente.