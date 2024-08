O corpo de uma mulher foi encontrado em um canteiro ao lado do Terminal Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Segundo o ‘Metrópoles’, a vítima apresentava diversos ferimentos. Policiais militares estavam no local aguardando peritos do Instituto Médico Legal.

ANÚNCIO

Conforme o texto, um homem e uma mulher que estavam próximas ao local foram presos. O rapaz detido aparentava estar bêbado e possuía manchas de sangue na roupa.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o homem havia levado uma facada e foi encaminhado ao pronto-socorro. O caso está sendo registrado no 91º Distrito Policial de São Paulo.

Ainda de acordo com a matéria, o local onde o corpo da mulher foi encontrado possui uma mureta com grade e é de difícil acesso.

Mulher é encontrada morta ao lado da estação Barra Funda em São Paulo; casal foi preso Imagem: Metrópoles

Jovem é apreendido no litoral de São Paulo com itens nazistas após aviso da embaixada dos EUA

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em Itanhaém, litoral de SP, suspeito de planejar um ataque. Durante a abordagem, ele teria oferecido resistência durante a abordagem da Polícia Civil, chamando um dos agentes de “preto nojento”.

Na casa do adolescente, localizada no bairro Ivoty, as autoridades encontraram duas pistolas, três facas e objetos com símbolos nazistas, além de livros de Adolf Hitler.

De acordo com texto do g1, agentes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itanhaém foram até o local após serem comunicados pela embaixada dos Estados Unidos, que monitorava o menor nas redes sociais.

ANÚNCIO

Segundo a matéria, o policial que sofreu a ofensa prestou depoimento à polícia nesta sexta-feira (2). O ato de injúria racial foi acrescentado ao boletim de ocorrência sobre o caso.

O adolescente foi levado à DIG de Itanhém para registro de ocorrência e em seguida será encaminhado para uma unidade da Fundação Casa.