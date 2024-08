Lotofácil tem três ganhadores, nenhum deles de São Paulo

Três apostas vão dividir o prêmio desta quinta-feira da Lotofácil, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal, mas desta vez nenhum deles é do estado de São Paulo. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão, e Garibaldi, no Rio Grande do Sul.

ANÚNCIO

As dezenas sorteadas foram:

01, 02, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25

Cada um dos ganhadores do prêmio principal vai embolsar a quantia de R$ 1.650.054,12.

Na segunda faixa de premiação, com 14 acertos, 507 apostas faturaram da loteria no sorteio de ontem R$ 1.490,68. Os apostadores que acertaram 13 números foram 17.023 e todos levaram para casa R$ 30.

CONCURSO 3171

A Lotofácil retorna nesta sexta-feira com o sorteio do concurso 3171, cujo prêmio é estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa.

Para concorrer, o apostador deve efetuar sua aposta até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

O sorteio é realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo. Quem quiser pode acompanhar o sorteio em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.