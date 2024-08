Kim Kataguiri desiste de candidatura à Prefeitura de SP e culpa partido: “Fui sabotado”

Kim Kataguiri, do União Brasil, afirmou que não será mais candidato à Prefeitura de São Paulo. O deputado federal disse que teve que desistir da candidatura devido a uma ala do seu partido.

“Eu não desisti, fui desistido e sabotado pelo meu partido e, em razão disso não disputarei as eleições”, disse Kataguiri, que também confirmou que agora irá apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes.

“Conversei recentemente com o prefeito Ricardo Nunes e o prefeito se comprometeu em apoiar e adotar em seu plano de governo duas propostas importantes do meu plano de governo e vão ser encapadas por ele que vai passar a ter o nosso apoio, do MBL e o meu apoio para derrotar a extrema esquerda”.

O União Brasil ainda não definiu se irá lançar outro candidato ou apoiar a candidatura de alguém. O partido tem até o dia de agosto para uma definição.

Corrida à Prefeitura de São Paulo tem empate triplo, segundo pesquisa

A pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira mostra um empate triplo entre os candidatos que lideram a corrida à prefeitura de São Paulo.

Ricardo Nunes (MDB), Datena (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) têm, respectivamente, 20%, 19% e 19%, todos dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, ou seja, na prática estão empatados na preferência do eleitorado paulistano.

A pesquisa mostra que Ricardo Nunes oscilou 2% pontos percentuais para baixo desde a última pesquisa, já que ele registrou 22% na pesquisa anterior. Datena também caiu 2 pontos percentuais desde a última pesquisa, mas Boulos subiu dois pontos: tinha 17%.

Fora do triplo empate vem Pablo Marçal (PRTB), com 12%, mostrando um crescimento de 2 pontos em relação à última pesquisa e Tabata Amaral (PSB), que tinha 6% e passou para 5%.

Os demais candidatos marcaram:

Kim Kataguiri (União): 3%

Marina Helena (Novo): 3%

Altino (PSTU): 1%

Ricardo Senese (UP): 1%

Fernando Fantauzzi (DC): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Indecisos: 8%

Nenhum/branco/nulo: 9%

A pesquisa Quest foi feita entre 25 e 28 de julho e entrevistou 1.002 pessoas de 16 anos ou mais na cidade de São Paulo.