Em alerta: França teria sofrido mais de 60 ataques de hackers desde a abertura dos Jogos Olímpicos

Trabalhadores realizam serviços ao longo do rio Sena antes da inauguração dos Jogos Olímpicos, em 21 de julho de 2024, em Paris. (AP Foto/Thomas Padilla)

Enquanto o mundo celebra as diferentes disciplinas esportivas no evento mais importante, os Jogos Olímpicos de Paris 2024, as autoridades francesas permanecem em alerta para garantir que o evento continue sem problemas, pois o primeiro-ministro francês Gabriel Attal anunciou que mais de 50 ciberataques foram detectados e frustrados desde o início dos Jogos.

ANÚNCIO

Attal destacou que conseguiram deter 68 ciberataques contra a organização dos Jogos desde o seu início, incluindo dois que eram direcionados diretamente às suas instalações.

Quais instalações foram atacadas durante os Jogos de Paris 2024?

Segundo o primeiro-ministro, os dois locais atacados foram o estádio Arena Bercy e o Parque das Nações no Parque de la Villette, em Paris, em 25 de julho passado. “Todos esses ataques, os 68, incluindo os direcionados a instalações, foram detectados e frustrados a tempo”, disse Attal em um balanço sobre o andamento dos Jogos.

Da mesma forma, “cerca de trinta alertas sobre drones” foram registrados. “Todos foram interceptadas e as 27 pessoas que os pilotavam foram presas”, afirmou o primeiro-ministro, que também explicou que eram principalmente “turistas ou espectadores que ignoravam ou fingiam ignorar” as proibições de voo.

Por outro lado, Gabriel Attal assegurou não ter conhecimento de qualquer tentativa de atentado que "tenha sido identificada e frustrada".

Attal fez um apelo às autoridades para que "não relaxem", pois "os Jogos estão longe de terminar" e "ainda há muitos desafios a enfrentar". Como se sabe, a competição está programada para continuar até 11 de agosto, com a cerimônia de encerramento prevista para esse dia. E depois vêm os Jogos Paralímpicos, que acontecem do final de agosto ao início de setembro.

“Não podemos baixar a guarda nem por um segundo, seja qual for a situação institucional ou política”, afirmou.