Senac-SP abre inscrições para bolsas de estudo em cursos técnicos

Os alunos que desejam frequentar os cursos livres, técnicos e profissionalizantes oferecidos pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de São Paulo podem contar com bolsas integrais para a realização do curso. Conforme publicado pelo G1, apesar das aulas serem pagas, alunos de baixa renda podem pleitear uma oportunidade de bolsa de estudos integral.

Para se inscrever, é necessário que o candidato possua renda familiar de até dois salários-mínimos por pessoa. Desta forma, a soma das rendas de todos os moradores da casa deve ser dividida pela quantidade de moradores e o resultado precisa ser igual ou menor do que R$2.824. Também podem ser contemplados os usuários dos programas de proteção a pessoas ameaçadas.

Desta forma, os candidatos que querem concorrer a uma das bolsas disponibilizadas para os cursos precisam atender aos requisitos específicos do programa desejado e não podem estar inscritos em outro curso do Senac que tenha aulas no mesmo horário do curso pretendido. Bolsistas que abandonaram outro curso do Senac nos últimos seis meses também não poderão participar do processo de novas bolsas.

Como se inscrever

Os cursos com possibilidade de bolsa são sinalizados no site da instituição de ensino com a marcação “bolsa de estudos”. Para solicitar a bolsa, você precisará estar logado no portal do Senac e escolher o curso, a unidade e a turma de interesse. Na sequência, clique em “inscrever para bolsa de estudo”.

Vale lembrar que as inscrições são pode ordem de chegada e as bolsas são disponibilizadas 20 dias antes do início das aulas, sempre às 12 horas. Em caso de alterações na data de início do curso, o período de inscrição para bolsas também poderá ser alterado acompanhando a data de início das aulas.

Vale lembrar que será necessário comprovar as informações alegadas no momento da solicitação. Desta forma, os candidatos recebem um e-mail de confirmação com as informações sobre as etapas seguintes e a documentação necessária para efetivar a matrícula.