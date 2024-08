Juiz que postou fotos com surfista australiano é suspenso das Olimpíadas de Paris

O juiz Ben Lowe foi suspenso das Olimpíadas de Paris 2024 após decisão da Associação Internacional de Surfe (ISA). Conforme publicado pelo GE, a associação optou por suspender o árbitro depois que uma foto dele ao lado de um competidor australiano e seu técnico foi compartilhada nas redes sociais.

Conforme a publicação, a foto em questão foi tirada na última segunda-feira, dia 29 de julho, enquanto o juiz, o surfista Ethan Ewing e seu técnico, Bede Durbidge, estavam de folga devido a suspensão das provas por conta de condições ruins no mar de Teahupoo, no Taiti, que sedia as provas de surf desta edição.

O surfista em questão, que assim como o juiz e o técnico é australiano, pode encarar um dos brasileiros que seguem na disputa pela medalha olímpica, Gabriel Medina e João Chianca.

Na legenda da imagem, que saiu do ar, estava o texto: “Esses três meninos de Straddie (uma ilha da Austrália) fazendo seu trabalho nas Olimpíadas”.

Conduta inapropriada

Por meio de uma nota, a ISA afirmou que o juiz apresentou uma conduta inadequada ao interagir de tal forma com um atleta. Por conta disso, a remoção do árbitro do quadro de julgamento da competição foi feita para garantir a integridade e a justiça da competição.

Anteriormente, o juiz já foi alvo de protesto da Confederação Brasileira de Surfe, que chegou a enviar uma carta em abril demonstrando sua preocupação com a integridade do julgamento nas Olimpíadas, visto que nos últimos anos algumas atitudes do juiz em competições causaram intensa insatisfação.

Uma das ocasiões citadas foi a eliminação do brasileiro Gabriel Medina para o japonês Kanoa Igarashi nas Olimpíadas de Tóquio 2020. O brasileiro vencia a bateria da semifinal até o japonês conseguir superar seu somatório em 33 décimos em uma onda. Ben Lowe foi o ponto central da polêmica.