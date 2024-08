IPVA vencido: motorista de Porsche que matou motociclista acumula dívida de mais de R$ 24 mil

O empresário Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos, que atropelou e matou o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21, na Avenida Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, acumula uma dívida alta de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O Porsche Cayman amarelo dele, ano 2018, avaliado em R$ 450 mil, soma débitos de R$ 24.587,08, que devem ser pagos ainda neste ano.

De acordo com apuração da TV Globo, apesar do carro de luxo estar em nome de uma empresa, ele pertence a Igor, que é um dos sócios do bar Beco do Espeto, localizado em Itaim Bibi, na Zona Oeste da Capital. Ao ser ouvido pela polícia, o rapaz disse que tem uma renda mensal de R$ 20 mil. O estabelecimento, aliás, foi alvo de uma tentativa de incêndio após a repercussão do caso.

O carro de luxo, que é blindado e não tem seguro, ficou destruído após o atropelamento, que ocorreu na última segunda-feira (29). Imagens de câmeras de segurança mostraram quando Igor perseguiu Pedro após uma briga de trânsito e o atropelou, só parando quando o carro de luxo bateu contra um poste (assista abaixo):

Ao ser ouvido pela polícia, Igor sustentou que o atropelamento foi acidental, mas deu versões divergentes sobre o que aconteceu. Ele afirmou que estava a 70 km/h, mas, segundo a polícia, o condutor do carro de luxo perseguiu e atingiu a vítima, em alta velocidade, em um “momento de fúria”.

O empresário foi preso e indiciado por homicídio doloso, com dolo eventual por motivo fútil ou torpe. Ele passou passou por uma audiência de custódia na terça-feira (30), quando teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Na decisão, a juíza Vivian Brenner de Oliveira destacou que as imagens mostram que o condutor usou o carro de luxo “como verdadeira arma”.

Assim, ainda na terça-feira, o empresário foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) II em Guarulhos, onde permanece.

O advogado de Igor, Carlos Bobadilla, não foi encontrado para comentar sobre a manutenção da prisão. No entanto, logo após a prisão, ele ressaltou que seu cliente passou pelo exame toxicológico, que deu negativo, e negou que ele tenha atropelado o motociclista intencionalmente.

101 multas de trânsito

Outro levantamento feito pela TV Globo mostrou que Igor levou 101 multas de trânsito, somando 487 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), desde 2017. A última infração teria sido registrada em novembro do ano passado.

Atualmente, o empresário soma 30 pontos na CNH, mas o documento segue ativo e regularizado, com validade até 2033.