Após briga de trânsito, acidente envolvendo Porsche termina com motociclista morto, na Zona Sul de SP

Um acidente envolvendo um Porsche amarelo e uma motocicleta terminou na morte do jovem Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, na Avenida Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (29). Familiares da vítima contaram à TV Globo que o rapaz atingiu o retrovisor do carro de luxo quando seguia na moto, o que motivou uma briga de trânsito.

Assim, por conta da discussão, o motorista do Porsche teria perseguido e atropelado o motociclista na altura do número 7.350 da via. Depois de atingir a vítima, o carro de luxo só parou ao bater contra um poste.

As primeiras informações apontam que Pedro Kaique chegou a ser socorrido e levado em estado grave ao Hospital do Grajaú, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde.

Já o condutor do Porsche sobreviveu, mas ainda não há detalhes se ele ficou ferido, se foi socorrido ou até se foi preso.

A Avenida Interlagos precisou ser totalmente interditada ainda na madrugada para a realização da perícia. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial de Santo Amaro, que investiga o acidente.