Foragido tenta se esconder da polícia embaixo de sofá e acaba sendo encontrado

Igor Luis dos Santos, foragido da Justiça, foi preso na última quarta-feira (31), no Rio de Janeiro, depois de ter sido encontrado escondido embaixo de um sofá da sala pela polícia. As informações são da CNN Brasil.

Igor teria sido preso em 2021, por suspeita de tráfico de drogas, de acordo com o Disque Denúncia. O acusado progrediu para o regime semiaberto em junho de 2023, sendo beneficiado com a Visita Periódica ao Lar (VPL) em dezembro do mesmo ano.

No entanto, o detento ficou foragido após não retornar ao sistema prisional no prazo devido. Segundo o Disque Denúncia, os agentes da Divisão de Recapturas da Seap (Recap) o encontraram no município de Barra Mansa, no sul do Rio, onde o prenderam após remover o sofá que o escondia.

Igor era responsável por gerenciar o tráfico de drogas na comunidade de Vila Coringa, em Barra Mansa, segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). Depois de detido na última quarta-feira (31), o foragido foi encaminhado ao sistema prisional novamente.

Homem saca uma arma para estudantes ao tentar apartar uma briga em SP

Um homem apontou uma arma para estudantes ao tentar apartar uma briga perto de uma escola municipal, em São Vicente, no litoral de São Paulo, conforme um vídeo circulando nas redes sociais.

No registro, o homem surge mirando contra a cabeça de uma das adolescentes envolvidas na confusão. A prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Educação, diz que vai registrar um boletim de ocorrência para a devida apuração do caso.

A briga envolvendo duas adolescentes, de 13 anos, ocorreu na manhã de quarta-feira (31), nas proximidades da Escola Municipal Jacob Andrade Câmara, no bairro Vila Fátima.

As imagens revelam as duas garotas trocando tapas, socos, chutes e puxões de cabelo, sendo que a cena era acompanhada de perto por outros menores. Confira o relato completo: