Mulher morre 19 horas depois do marido pelo mesmo motivo; filhos souberam da morte da mãe no velório do pai

Maria Luiz Reck da Rosa, de 62 anos, faleceu 19 horas depois da morte do marido Elvio da Rosa, de 67 anos, entre a tarde de segunda-feira (29) e noite de domingo (28), respectivamente. Ambos morreram por consequência de uma parada cardiorrespiratória, segundo o portal g1.

ANÚNCIO

O caso, ocorrido em Cruz Alta, Noroeste do Rio Grande do Sul, chamou a atenção pelo curto espaço de tempo entre uma morte e outra, bem como a semelhança da causa natural. Durante o velório do pai, os filhos receberam a notícia do falecimento da mãe.

Elvio morreu depois de um tratamento de oito meses contra o câncer no pulmão. Por outro lado, Maria estava internada em um hospital de Ijuí e, três dias antes de falecer, descobriu um enfisema pulmonar e problemas no coração.

“Sinceramente, acredito que aconteceu da forma menos dolorosa para os dois. A mãe não aguentaria seis meses sem o pai”, disse Luciano Reck da Rosa, o filho mais velho da dupla.

Elvio trabalhava em uma repartição pública, enquanto Maria era considerada o “coração” do lar, segundo a família. Os filhos relatam jamais terem visto os pais brigarem.

“Meu pai era um laçador de muita qualidade, e minha mãe cuidava do lar com muito carinho”, disse Luciano, Seu pai trabalhava em uma repartição pública e a mãe cuidava da casa. “Nunca passamos dificuldades porque eles sempre nos proveram tudo o que precisávamos.”

Leia mais:

ANÚNCIO

Família relembra momentos com a dupla

Igor Reck da Rosa, o outro filho do casal, revelou que Maria costumava chamar por Elvio às 2h20 da manhã enquanto estava internada. Segundo ele, coincidentemente o pai fez a mesma coisa nas últimas horas de vida, chamando por Maria no mesmo horário.

Responsável por cuidar da sogra em alguns momentos, Márcia Oliveira contou um pedido feito por Maria. “Ela dizia que não queria ficar e ver seu Elvio partir”, disse.

Após a partida do casal, ficaram nove netos, um bisneto e os dois filhos.

“Eles escreveram uma história linda de amor juntos, e Deus os levou para continuar essa história em outra dimensão”, disse Luciano.