Apostador do interior de São Paulo é um dos ganhadores da Mega-Sena de R$ 102 milhões

Três sortudos apostadores vão dividir a bolada do sorteio desta terça-feira da Mega-Sena, cujo prêmio era de R$ 102 milhões, e um deles é morador de uma cidade do interior de São Paulo, Indaiatuba. Os outros dois sortudos são de Minas Gerais, de Ipatinga e Varginha.

Os três ganhadores vão botar as mãos em um prêmio milionário que, dividido, vai pagar exatamente R$ 34.222.694,19 a cada um deles.

Muitos apostadores chegaram bem perto de dividir o prêmio principal com os três sortudos. Duzentos e cinquenta e três apostas acertaram a quina e ficaram a um número do grande prêmio. Eles vão ganhar prêmios individuais de R$ 18.866,05.

Na faixa dos 4 acertos, 12.415 pessoas ganharam R$ 508,29.

Os números sorteados nesta terça-feira foram: 07, 13, 17, 33, 41, 58

SORTEIO DE AMANHÃ

A Mega-Sena retorna amanhã com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. Para concorrer o apostador deve fazer sua aposta até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

COMO JOGAR NA MEGA-SENA

Para concorrer na Mega-Sena, basta preencher um volante com entre 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. Ganha quem acertar os seis números sorteados pela Caixa. A aposta simples custa R$ 5, mas se o apostador optar por marcar mais números na aposta pode subir substancialmente e chegar R$ 193.8000, no caso da aposta com 20 números.

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.