Médico confirma ferimento à bala em Trump, que aparece pela primeira vez sem curativo

O candidato presidencial republicano, Donald Trump, reuniu-se com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em sua mansão em Mar-a-Lago, na sexta-feira, 26 de julho, em Palm Beach, Flórida

O médico de Trump, que foi seu médico na Casa Branca, publicou uma carta informando sobre o estado de saúde do ex-presidente após a tentativa de atentado contra ele em um comício na Pensilvânia.

Trump em recuperação de ferida de bala na orelha

“Trump está se recuperando rapidamente após o tiroteio em 13 de julho e não há absolutamente nenhuma evidência de que tenha sido atingido por algo mais do que uma bala”. O Dr. Ronny Jackson, representante republicano do Texas, questionou aqueles que duvidavam da gravidade da ferida causada pela bala: “Quero assegurar ao povo americano e ao resto do mundo que o presidente Trump está se saindo extremamente bem”.

Saúde de Donald Trump

Jackson, ex-médico da Casa Branca de Trump, disse: "Tenho monitorado sua saúde e bem-estar, juntamente com seu médico de atenção primária, desde a tentativa de assassinato em Butler, Pensilvânia, na noite de 13 de julho".

"O suposto assassino disparou várias vezes a partir de uma distância relativamente curta usando um rifle de alta potência, e uma bala atingiu o ex-presidente, agora candidato republicano à presidência, em sua orelha direita", continuou Jackson.

Quem duvidou do ferimento de bala de Trump?

"Durante a audiência do Congresso há dois dias, o diretor do FBI, Christopher Wray, sugeriu que poderia ser uma bala, estilhaços ou vidro. Não há absolutamente nenhuma prova de que fosse outra coisa senão uma bala", acrescentou o doutor.

"O Congresso deveria corrigir o registro, como confirmamos tanto o hospital quanto eu mesmo. O diretor Wray está errado e não é apropriado sugerir outra coisa".

"Como ex-médico da Casa Branca por 14 anos, servindo em três administrações presidenciais e sendo o médico designado tanto do presidente Obama quanto do presidente Trump, eu entendo completamente a importância global deste ataque à vida do ex-presidente e atual candidato republicano à presidência", acrescentou Jackson.

Além disso, nesta sexta-feira, durante a reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em Mar-a-Lago, Trump foi visto pela primeira vez sem o curativo na orelha direita após o atentado contra sua vida que ocorreu em 13 de julho. De acordo com a imagem, não há mais vestígios da ferida.