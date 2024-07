Mar pode avançar e destruir costa de Peruíbe (SP), segundo pesquisador

Parte da região costeira na Barra do Una, em Peruíbe, litoral de São Paulo, pode acabar devido ao avanço do nível do mar, de acordo com Alexandre Turra, professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP).

ANÚNCIO

Segundo o pesquisador, o processo intensifica, podendo trazer danos à costa. “Essa é uma tendência que tem a ver com a elevação do nível do mar e em alguns locais com processos que intensificam a erosão, como ocupação costeira, uso excessivo de água e o não cuidado com o fluxo da água que garante a vitalidade dos estuários”, explica Turra em entrevista ao ‘Metrópoles’.

Segundo o professor, 40% da região costeira no Brasil passa por um severo processo de erosão, conforme publicado em 2018 pelo Ministério do Meio Ambiente.

“A erosão costeira tem várias causas, desde a retirada de areia rio acima, a construção de barragens, o aumento ou a diminuição de chuva, as mudanças climáticas, o padrão de ocupação local”, diz Alexandre.

Barra do Una

Em Barra do Una, na região de Peruíbe, ocorre um processo de ocupação da bacia hidrográfica local, fazendo com que a desembocadura do rio seja alterada.

“Esse é um movimento natural que ocorre no passado geológico ou em momentos que não ocorria ocupação humana”, comenta o pesquisador.

Além da ocupação humana, as mudanças afetam também a vegetação, restingas e o manguezal. Por isso é necessário “garantir que esses ambientes naturais, que têm funções ecológicas muito importantes, tenham condição de se realocar na medida em que o nível do mar subir”, segundo o professor.