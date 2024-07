Cão Joca: polícia deve apurar se o comandante sabia que o animal estava a bordo

João Fantazzini Júnior com o cão Joca: pet morreu após erro em transporte aéreo da Gol

O caso da morte do cão Joca recebeu um novo capítulo. Na última segunda-feira, dia 29 de julho, a Justiça de São Paulo determinou que a Polícia Civil apure se o comandante do avião sabia que o cachorro estava a bordo. Conforme publicado pelo G1, o golden retriever de 5 anos morreu devido a um erro do serviço de transporte realizado pela Gol.

A investigação principal, realizada pela Polícia Civil, foi encerrada no início de julho, sendo que a morte do animal aconteceu no mês de abril, sendo que ninguém foi indiciado. Devido as conclusões apresentadas, o juiz Gilberto Azevedo Costa pediu uma nova investigação e solicitou informações sobre a sindicância interna realizada pela Gollog.

Além da solicitação, foi incluído um pedido de apuração à Infraero, mas a responsabilidade de gestão do Aeroporto de Guarulhos, onde foi realizado o embarque de Joca, é de responsabilidade da GRU Airports.

Erro no embarque levou à morte

Conforme um laudo emitido pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (USP), o cão Joca morreu devido a um choque cardiogênico, uma ineficiência do coração em bombear o sangue para os órgãos.

O animal tinha como destino o a cidade de Sinop (MT), onde moraria com seu tutor, João Fantazzini Júnior, no entanto, ele foi enviado para Fortaleza (CE). Uma vez identificado o erro no embarque, o cachorro foi novamente enviado para São Paulo, passando aproximadamente 8 horas dentro das aeronaves.

Por meio de declaração, o supervisor operacional de logística da Gollog declarou que o erro aconteceu devido à proximidade dos aviões que embarcariam para Sinop e Fortaleza, respectivamente. Dois funcionários colocaram a caixa do animal na posição de embarque da aeronave com destino ao Ceará, fazendo com que o cão fosse enviado para o destino errado.

Segundo o relatório, Joca chegou vivo a Fortaleza e foi despachado de volta para Guarulhos, onde já chegou sem vida. A morte teria ocorrido no interior da aeronave.