Vídeo: Familiares de motociclista morto agridem motorista de Porsche na delegacia

Igor Ferreira Suceda, motorista do Porsche amarelo e suspeito de atropelar e matar o motociclista Pedro Figueiredo, foi agredido por familiares do jovem ao deixar o 48º Distrito Policial, na Cidade Dutra.

Conforme uma publicação feita pelo portal Último Segundo, do IG, familiares e amigos de Pedro cercaram o motorista na saída da delegacia em que ele prestava depoimento. Inconformados e irritados com a morte do jovem, de 21 anos, os presentes no local cercaram Igor e o atingiram com diversos chutes e socos. Entre as agressões, familiares gritavam “Assassino!”, enquanto o pai do jovem exclamava: “Mataram meu filho, seu bando de bandido”.

Pedro foi atropelado por um Porsche amarelo na Avenida Interlagos e chegou a ser socorrido com vida após o acidente. Ele foi levado para atendimento no Hospital de Grajaú, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram as agressões:

Entenda o caso

O empresário Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos, dirigia um Porsche amarelo quando atropelou o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos. O caso aconteceu na Avenida Interlagos, zona sul de São Paulo, e segundo uma testemunha foi causado por uma briga de trânsito.

Uma testemunha, que estava em um carro atrás do Porsche, gravou os momentos seguintes ao atropelamento e compartilhou as imagens. Segundo a testemunha, o motociclista teria acertado o retrovisor do carro, sendo perseguido e atingido pelo motorista logo em seguida.

O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, perto da 1 hora da manhã. Imagens de câmeras de segurança mostraram os dois veículos em alta velocidade, sendo que pouco tempo depois o Porsche atingiu o motociclista, batendo contra um poste logo em seguida.

Igor não se feriu no acidente, mas a namorada que o acompanhava, Marielle Aparecida de Oliveira Campos, precisou ser levada ao pronto-socorro onde recebeu atendimento médico.

