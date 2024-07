Mutirão do Emprego em SP conta com 20 mil oportunidades de trabalho em agosto; descubra sua vaga

Mutirão do Emprego em SP conta com 20 mil oportunidades de trabalho em agosto

Em 12 de agosto, das 8h às 17h, acontece um mega feirão contendo mais de 20 mil oportunidades de trabalho em São Paulo. O mutirão contará com vagas para jovens aprendizes com idades entre 14 e 24 anos, estagiários, pessoas com deficiência, imigrantes e refugiados, comunidade LGBTQIAP+ e outros trabalhadores.

Para participar, os interessados devem comparecer à sede do sindicato, na rua Formosa, 99, no vale do Anhangabaú. Será necessário levar os documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo. Na falta do currículo, o participante será atendido da mesma forma.

Para quem marcar presença até o local do Mutirão de Emprego do Sindicato dos Comerciários e conseguir a senha na data, haverá atendimento até o dia 16, segundo informações da Folha de SP.

“O foco é tornar o evento um ato de solidariedade que une governos federais, estaduais e municipais, empresas, sindicatos e universidades”, diz Ricardo Patah, presidente do sindicato dos Comerciários e da União Geral dos Trabalhadores (UGT).

Serviços no feirão

Para os interessados que marcarem presença no local pela manhã, haverá sanduíche, suco e café para lancharem. Apesar da distribuição das senhas no decorrer do feirão, os presentes no feirão poderão sair já empregados, haja vista o encaminhamento às entrevistas de emprego durante o evento.

Haja vista a preocupação com desempregados sem qualificação profissional, o intuito é oferecer 40 mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos.

Além das oportunidades de trabalho, o mutirão contará com outros serviços de bem-estar, cuidados pessoais e vacinação, como aconteceu em 2023. O evento também vai agregar atendimento psicossocial e escuta humanizada, corte de cabelo e outros serviços voltados à beleza. O rol do sindicato também receberá uma exposição sobre o Dia Nacional dos Direitos Humanos.

De acordo com a Folha de SP, houve um total de 64,3 mil atendimentos no mutirão de 2023, 8% a mais do que em 2022, tendo sido 59,3 mil pessoas. Por outro lado, em 2024 foram divulgadas 6.000 vagas, apesar de 13.504 oportunidades de emprego terem sido ofertadas. Para a nona edição do mutirão deste ano, 20 mil vagas foram anunciadas.