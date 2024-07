Fatec (SP) divulga a lista de convocados na segunda chamada do Vestibular 2024.2

Fatec divulga aprovados no vestibular do meio de ano.

Foi divulgada na tarde desta segunda-feira, dia 29 de julho, a lista com o nome dos candidatos aprovados na segunda chamada do Vestibular 2024.2 da Fatec de São Paulo. Conforme previsto por meio do manual do candidato, a lista com o nome dos convocados já está disponível para consulta no portal da instituição de ensino.

As matrículas para candidatos convocados em segunda chamada deverá ser realizada no dia 30 de julho. Para tal, os aprovados deverão realizar o envio da documentação solicitada, conforme previsto em edital.

É necessário enviar os seguintes documentos:

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

Histórico Escolar completo do Ensino Médio ou equivalente;

Documento de Identidade com Foto, dentro da validade;

CPF ou documento de identidade contendo o número do CPF;

Uma foto 3x4 recente, com fundo neutro;

Documento de quitação com o serviço militar ou Certificado de Dispensa de Incorporação para candidatos brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino.

Os candidatos que utilizaram o Sistema de Pontuação Acrescida pelo item escolaridade pública devem apresentar histórico escolar ou declaração escolar, comprovando que cursou integralmente o Ensino Médio ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede municipal, estadual ou federal, com detalhamento das escolas onde estudou.

Vestibular de meio de ano

A convocação de candidatos realizada na tarde desta segunda-feira busca preencher as vagas remanescentes dos candidatos aprovados em primeira chamada que não realizaram suas matrículas ou que tiveram a matrícula negada devido a inconsistências na documentação apresentada.

Desta forma, é importante lembrar aos candidatos que tenham atenção ao realizar o procedimento de matrícula. Todo processo é realizado de forma online e cabe ao candidato garantir o envio correto da documentação solicitada pela instituição de ensino.