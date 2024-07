O difícil caminho de Simone Biles em seu retorno aos Jogos Olímpicos

Já se passaram quase três anos desde que Simone Biles fez com que todos os fãs de ginástica e esportes em geral soltassem um suspiro de admiração. Depois de anunciar que não participaria de Tóquio 2020 para focar em sua saúde mental, a atleta marcou um antes e um depois na competição histórica.

ANÚNCIO

Agora, a ginasta norte-americana altamente premiada está de volta para Paris 2024 e promete ser uma das maiores atrações do principal evento esportivo.

“Sentia o silêncio, era como se estivesse surda. Se pudesse ter fugido do estádio, teria feito. Senti-me numa prisão dentro da minha mente e do meu corpo. Estava envergonhada por ter desistido e nas redes sociais referiam-se a mim como uma fraca e perdedora”, reconhece num novo documentário da Netflix antes do início de Paris 2024, mostrando que estes últimos anos tinham sido bastante difíceis para ela.

Como tem sido o percurso de Simone Biles para Paris 2024?

Desde aquele 27 de julho de 2021, Biles não competiu novamente até 2023. No US. Classic de Chicago, uma Simone visivelmente renovada e com seu sorriso característico, conquistou o primeiro lugar com uma atuação brilhante: foi a melhor em trave (14,800), solo (14,900) e salto (15,400).

"No momento, estou indo na direção certa, mas ainda preciso trabalhar em mim mesma. Vou continuar com a minha terapia. Vou me colocar em primeiro lugar. De alguma forma, sempre soube que voltaria assim que o que aconteceu em Tóquio. Desta vez, estou fazendo isso por mim, trabalhei muito em mim mesma e acredito um pouco mais em mim. Trata-se de voltar e começar a dar os primeiros passos novamente", declarou após o torneio sobre seu colapso mental no Japão.

Depois, Simone manteve-se fiel à sua convicção de regressar e estar no seu melhor para a competição olímpica e novamente impressionou a todos no Core Hydration Classic de Hartford, Connecticut, em maio de 2024. A ginasta de 27 anos conquistou o primeiro lugar na prova all around, que servia para a formação da equipe que competiria nos Jogos. Outra prova de que estava na sua melhor forma foi o seu duplo Yurchenko, chamado "Biles II", uma marca registrada na sua rotina de salto sobre o cavalo.

Depois de surpreender os mais de 10 mil presentes no estádio, com uma pontuação de 15.600, a quatro vezes campeã olímpica mais uma vez transmitiu tranquilidade sobre seus sentimentos na competição: "Eu simplesmente estava muito feliz por estar de volta, passar por esses nervos novamente e sentir a adrenalina".

A ginástica artística feminina dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 está programada para começar neste sábado, 28 de julho, e terminar na segunda-feira, 5 de agosto.