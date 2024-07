Estações ‘fantasmas’ do metrô de SP e viadutos com trilhos abandonados viram assunto na web

A circulação nas linhas do metrô de São Paulo estão sempre nos noticiários, muitas vezes sobre problemas que afetam a vida dos passageiros. No entanto, nos últimos dias, viralizaram nas redes sociais vídeos que falam sobre as “estações fantasmas”, que são aquelas paradas previstas no início das construções das linhas, mas que nunca foram finalizadas, e também sobre viadutos com trilhos nunca usados.

Um dos vídeos foi publicado pelo perfil “São Paulo Secreto”, que falou sobre três plataformas “fantasmas” que existiam na Estação República, que integra a Linhas 3-Vermelha, operada pelo Metrô. Essas paradas foram construídas na década de 1960, mas acabaram esquecidas e tiveram seus projetos abandonados de vez em 1983.

Os locais permaneceram intactos até 2004, sendo que depois foram demolidos para a construção da Linha 4–Amarela, atualmente operada pela concessionária ViaQuatro (assista abaixo).

Outra “estação fantasma” citada é o Ramal Moema, que ligaria a Linha 1-Azul com a Linha 2-Verde, saindo da Estação Paraíso, que nunca saiu do papel. Os túneis seguem construídos, mas nunca foram usados e seguem como uma “lembrança”.

Também foi citada a Estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha, que inicialmente foi planejada para fazer o trajeto atualmente atendido pela Linha 4-Amarela.

Já o tiktoker Nicolas Sarubbi, conhecido como “o menino do metrô”, também postou vídeos falando sobre o assunto. Ele destacou que, além das “estações fantasmas”, existe uma rede de viadutos com trilhos que foi construída para abrigar linhas e até estações, no entanto, segue até hoje inutilizada.

“O mais famoso deles é o Viaduto Pedroso, que fica em cima da Avenida 23 de Maio. Esse viaduto, que foi construído pelo Prestes Maia, vocês podem ver que pela própria estrutura ele foi construído para receber uma estação do metrô. Mas até hoje ele segue sem utilização e, inclusive, é possível ver uma das entradas que seriam dessa estação”, disse ele.

Nicolas contou, ainda, que uma situação parecida ocorreu com o Viaduto Dona Paulina. Ele foi construído em 1955 e, incialmente, o plano era que fosse uma estação da Linha Norte-Sul, que atualmente é a Linha 1-Azul.

“O traçado ia sair da Dona Paulina, onde ia seguir pela Avenida 23 de Maio, e o mais da hora é que ele ia seguir esse trajeto no mesmo nível dos carros. Exatamente por esse motivo que os canteiros da via são tão largos, pois o metrô passaria exatamente neles”, relatou o tiktoker, que ainda citou projetos que não avançaram nos viadutos 9 de Julho e Jacareí.

Os vídeos geraram reações de internautas, sendo que muitos criticaram a falta de finalização das obras. “Meu sonho de periférico Paulista é que todas essas estações prometidas fossem entregues”, escreveu uma usuária do Tik Tok. “Eu sempre me perguntei porque raios tinha essas escadas que levavam pro nada”, disse outra.

“Embaixo da Estação Pedro II tem a plataforma fantasma por onde passaria a Linha Amarela”, falou outro internauta. “A Linha Amarela ia continuar depois da Luz, fazendo uma curva brusca para o Sudeste, passando pela Pedro II e depois continuando pro Cambuci, Ipiranga e Sacomã”, lembrou outro, mas ressaltando que esse plano também não avançou.