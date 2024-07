Zico tem mala roubada em Paris; prejuízo é de R$ 3 milhões

O ex-jogador de futebol Zico teve seus pertences roubados próximo ao hotel onde está hospedado em Paris. Ídolo do Flamengo e da seleção, ele faz parte do time de embaixadores do Time Brasil nas Olimpíadas de 2024.

ANÚNCIO

Segundo o jornal francês ‘Le Parisien’, os assaltantes levaram de Zico o total de 500 mil euros em pertences, mais de R$ 3 milhões na cotação atual. O ex-jogador estava no banco raseiro de um táxi com uma mala, onde estavam um relógio Rolex, diamantes e algumas notas de dinheiro, que somavam 2 mil euros e 2 mil dólares).

O roubo ocorreu um dia antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, prevista para começar às 14h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira (26).

De acordo com informações, um assaltante tirou a atenção do taxista e de Zico, enquanto o outro roubava a pasta com os pertences.

Uma investigação foi aberta para tentar encontrar os homens. O caso está sob os cuidados da Brigade de répression du banditisme (BRB, ou ‘Brigada de Repressão ao Banditismo’.

Embaixador do Time Brasil

O ídolo do Flamengo é embaixador do Time Brasil nas Olimpíadas de Paris e irá acompanhar a delegação brasileira nas competições.

Trens de Paris sofrem ataques

Trens de alta velocidade de Paris, que ligam a cidade a outras regiões, sofreram ataques poucas horas antes da abertura das Olimpíadas, de acordo com autoridades francesas.

ANÚNCIO

Foram detectados roubos e incêndios de cabos de fibra óptica dos trens durante a madrugada. Desta forma, houve paralisação da maior parte dos Trens de Alta Velocidade (TGV).

Estima-se que mais de 800 mil pessoas tenham sido afetadas pelos ataques. Não há prazo para que o problema seja resolvido, segundo Jean-Pierre Farandou, presidente-executivo da empresa de transporte ferroviário SNCF.

“Após este ataque massivo que visava paralisar a rede de linhas de alta velocidade, um grande número de comboios foram desviados ou cancelados. Os viajantes afetados serão contatados por e-mail ou SMS. Pedimos a todos os viajantes que puderem que adiem a viagem e não se dirijam à estação. Todos os bilhetes para essas viagens interrompidas podem ser trocados e reembolsados”, diz a publicação em francês no X (Twitter).