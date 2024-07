O Partido Republicano pede aos seus porta-vozes que evitem ataques racistas e sexistas contra Kamala Harris

Os republicanos instaram os principais líderes do partido a evitarem o uso de palavras racistas e sexistas contra Kamala Harris, atual vice-presidente e possível candidata presidencial pelo partido democrata.

Reunião com o Partido Republicano a portas fechadas

O Partido Republicano está atualmente buscando se adaptar ao seu novo possível rival, após a renúncia de Biden à reeleição apenas quatro meses após a posse do novo líder da Casa Branca.

Líderes decidiram se reunir a portas fechadas com os membros do partido para instar a não fazer certos comentários. O presidente do Comitê Nacional Republicano do Congresso, Richard Hudson, pediu aos legisladores que não continuassem criticando Harris por motivos de raça e gênero e se concentrassem apenas em suas ações durante quase quatro anos como parte fundamental da administração Biden.

“Esta eleição se concentrará em políticas e não em personalidades”, disse o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, aos jornalistas após a reunião. “Isso não é algo pessoal no que diz respeito a Kamala Harris e sua origem étnica ou seu gênero não têm nada a ver com isso de forma alguma”, disse Johnson.

As advertências podem indicar que não querem correr riscos ao competir contra a primeira mulher negra e a primeira pessoa de ascendência sul-asiática a concorrer ao cargo principal na Casa Branca.

Trump continua com os insultos contra Kamala Harris

Apesar disso, Trump continua dando apelidos a Harris em suas redes sociais, mas tem um longo histórico de ataques racistas e misóginos que podem ser decisivos para os eleitores indecisos, como as mulheres em pequenas cidades.

A "repreensão" de Johnson ocorre após alguns republicanos rotularem Harris como uma contratação "DEI", uma referência às iniciativas de diversidade, equidade e inclusão.

Além disso, Trump a chamou de mentirosa várias vezes e na quarta-feira, em um comício em Charlotte, a insultou chamando-a de “lunática”.