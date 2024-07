Quais são os apelidos que Donald Trump deu a Kamala Harris e por que ele fez isso?

É bem sabido que a Donald Trump gosta de colocar apelidos em seus oponentes, e Kamala Harris não seria exceção. Harris, possível candidata democrata à presidência, foi atacada por Trump em sua conta do Truth Social.

Donald Trump ataca Kamala Harris

Depois que Joe Biden se retirou da reeleição, ele imediatamente reafirmou seu apoio à sua vice-presidente como candidata, o que fez com que Trump direcionasse sua atenção para Harris e deixasse de lado Biden.

O ex-presidente deu alguns novos apelidos para a candidata democrata: “lyin” (mentirosa) e “laughing” (risonha) antes de seu nome no Truth Social e em seus comícios.

Mas Trump continua chamando Joe Biden de "corrupto" e "adormecido".

"Lyin' Kamala Harris"

“A mentirosa Kamala Harris acredita que Joe Biden é capaz de governar os Estados Unidos nos próximos seis meses? Ela deve responder à pergunta. Agora parece que Joe está delegando sua autoridade presidencial a burocratas não eleitos de Washington. Nem mesmo confia em sua vice-presidente. QUEM ESTÁ NO GOVERNO DO PAÍS?”, escreveu Trump.

“A mentirosa Kamala Harris destrói tudo o que toca!”, acrescentou o candidato republicano.

Em algum momento, Trump apelidou Kamala de “risonha”, mas aparentemente decidiu agora usar um adjetivo mais forte.

Os republicanos acham que a vice-presidente foi escolhida apenas por ser DEI (a sigla para programas de "diversidade, equidade e inclusão").

Tim Burchett, republicano do Tennessee, disse em uma entrevista que Harris é como uma "contratação DEI" porque Biden disse durante as eleições de 2020 que "contrataria uma mulher negra para vice-presidente".

"O que acontece com as mulheres brancas? E com qualquer outro grupo?", acrescentou Burchett.

Os ataques contra Biden

“ABC Fake News é uma piada, uma das PIORES no negócio. Eles tentam transformar Corrupto Joe em um guerreiro corajoso porque ele não teve a coragem de lutar. Ele renunciou! Depois tentaram fazer com que ‘sonolento’ parecesse um grande presidente - foi o PIOR - e Kamala Mentirosa em uma pessoa competente, o que não é. ABC, a casa de George Slopadopolus, não é digna de celebrar um debate, dos quais espero que haja muitos!”, escreveu Trump.

Trump tem insultado seus oponentes, incluindo homens, por muito tempo. Mas parece que os insultos às mulheres são muito mais abrangentes.