Brasil nas Olímpiadas 2024: confira a programação completa

A abertura oficial das Olímpiadas de 2024, realizadas em Paris, acontece nesta sexta-feira (26), contudo, desde quarta (24) alguns esportes já começaram, em virtude do calendário curto da competição.

ANÚNCIO

O Brasil, por sua vez, estreou nas Olímpiadas na madrugada desta quinta-feira (24), com a atleta de Tiro com Arco, Ana Luiza Caetano, de 21 anos, alcançando sua melhor marca no esporte.

Além disso, atletas brasileiros ainda competem mais três vezes no dia de hoje, com o handebol feminino, tiro com arco masculino e futebol feminino.

Veja os dias e horários que o Brasil compete na primeira fase das Olímpiadas de Paris 2024:

25 de julho (quinta-feira):

4h30 - Tiro com arco - Ana Luiza Sliachticas Caetano

9h - Handebol feminino - Brasil x Espanha

9h15 - Tiro com arco masculino - Marcus D’Almeida

14h - Futebol feminino - Brasil x Nigéria

26 de julho (sexta-feira)

15h - Cerimônia de Abertura

27 de julho (sábado)

4h - Remo masculino - Skiff simples - Lucas Verthein

4h30 - Hipismo CCE Adestramento - individual e por equipes - João Victor Marcari Oliva, Marcio Jorge, Rafael Losano e Carlos Parro

5h - Judô masculino e feminino - Natasha Ferreira (categoria -48kg) e Michel Augusto (categoria -60kg)

5h - Esgrima espada feminino - Nathalie Moellhausen

5h - Remo feminino - Skiff simples - Beatriz Tavares

5h30 - Tiro esportivo masculino - Pistola de ar 10 metros - Philipe Chateaubrian

6h - Ginástica artística masculina - Arthur Nory e Diogo Soares

6h - Natação - Maria Fernanda Costa e Gabrielle Roncatto (400m livre); Guilherme Costa (400m livre); Maria Fernanda Costa, Stephanie Balduccini, Ana Carolina Vieira e Giovana Reis (4x100m livre); Kayky Mota, Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini Gabriel Santos e Breno Correia (4x100m livre)

7h - Skate street masculino - Felipe Gustavo, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler

7h - Tênis simples e duplas masculino e feminino - chaveamento e horário das partidas ainda serão anunciados

8h - Vôlei masculino - Brasil x Itália

não antes das 9h50 - Badminton feminino - Simples - Juliana Viana Vieira x Supanida Katethong (Tailândia)

9h30 - Ciclismo estrada contrarrelógio individual feminino - Ana Victoria Magalhães

10h - Tênis de mesa masculino e feminino - o horário das partidas ainda será anunciado

10h - Canoagem slalom masculino - Pedro Gonçalves

10h30 e 15h - Boxe feminino - Tatiana Chagas (54kg)

11h - Canoagem slalom feminino - Ana Sátila

11h - Judô masculino e feminino - finais

11h18 e 15h48 - Boxe feminino - Beatriz Ferreira (60kg)

11h30 - Ciclismo estrada contrarrelógio individual masculino - Vinicius Rangel

12h - Skate street masculino - final

12h15 - Basquete masculino - Brasil x França

12h38 e 17h08 - Boxe masculino - Wanderley Pereira (80kg)

14h - Vôlei de Praia masculino - George/Andre x Abicha/Elgraoui (Marrocos)

14h - Surfe masculino - Gabriel Medina, Filipe Toledo e João Chianca

15h30 - Natação - semifinais e finais

18h40 - Surfe feminino - Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel

28 de julho (domingo)

4h - Handebol feminino - Brasil x Hungria

4h15 - Tiro esportivo feminino - Carabina de ar 10 metros - Geovana Meyer

4h30 - Esgrima feminino - Florete individual - Mariana Pistoia

5h - Judô masculino e feminino - Willian Faria (-66kg) e Larissa Pimenta (-52kg)

5h30 - Tiro esportivo masculino - Pistola de ar 10 metros - final

5h30 - CCE individual e por equipes Cross Country - Marcio Jorge, Carlos Parro e Rafael Losano

6h - Vôlei de praia - Carol/Barbara x Akiko/Ishii (Japão)

6h - Natação - Maria Fernanda Costa (200m livre); Guilherme Costa (200m livre)

7h - Skate street feminino - Rayssa Leal e Pâmela Rosa

7h - Vela masculino - Mateus Isaac (IQFoil) e Marco Grael e Gabriel Simões (49er)

9h10 - Ciclismo Mountain Bike Cross-Country feminino - Raiza Goulão

não antes de 10h40 - Badminton masculino - Simples - Ygor Coelho x Kodai Naraoka (Japão)

11h - Vôlei de praia feminino - Ana Patricia/Duda x Marwa/D. Elghobashy (Egito)

12h - Futebol feminino - Brasil x Japão

12h - Rugby feminino - Brasil x França

12h - Skate street - final

15h - Rugby feminino - Brasil x EUA

15h - Vôlei de praia masculino - Evandro/Arthur x Horl/Horst (Áustria)

16h10 - Ginástica artística feminina individual e por equipes - Jade Barbosa, Júlia Soares, Rebeca Andrade,

Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira.

*Com informações de Brasil de Fato.