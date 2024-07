Apesar do resultado negativo no teste de COVID-19, Joe Biden continua a usar máscara

O presidente Biden fez sua primeira aparição pública desde que anunciou que está se retirando da corrida presidencial para a reeleição. Biden subiu no Air Force One para iniciar a viagem de volta à Casa Branca depois de testar negativo para COVID-19.

Biden testou negativo para COVID-19

A Casa Branca tinha anunciado que tinha contraído o vírus e testado positivo na semana passada. Mas o seu médico informou, nesta terça-feira, que o presidente testou negativo para o vírus esta manhã.

O doutor Kevin O'Connor escreveu em uma carta que Biden testou negativo para o vírus e que já não apresenta sintomas. O'Connor acrescentou que Biden nunca teve febre e que seus sinais vitais nunca foram afetados pela doença.

"Continuaremos sendo monitorados para detectar qualquer recorrência da doença", disse O'Connor. "O Presidente continua cumprindo com todas as suas obrigações presidenciais. Como sempre, continuarei mantendo seu escritório informado sobre qualquer mudança em sua condição ou plano de tratamento".

O presidente continua a usar máscara

O presidente Biden foi visto a embarcar no Air Force One em Delaware e foi a primeira vez que foi visto em público desde que foi diagnosticado com COVID-19, em 17 de julho.

O presidente segurava uma máscara em uma mão enquanto fazia um gesto com o polegar para cima e acenava para os espectadores antes de desaparecer no avião.

"O modo como ela está subindo as escadas parece estar bom, melhor do que o normal, mas é estranho que não tenha cumprimentado ninguém", disse o Dr. Marc Siegel, professor clínico de medicina no Centro Médico Langone da Universidade de Nova York. "Toda a sua energia estava concentrada em caminhar".

Vamos lembrar que o democrata anunciou sua retirada das eleições presidenciais no último fim de semana através de um comunicado e reafirmou seu apoio a Kamala Harris, sua atual vice-presidente.