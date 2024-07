VÍDEO: Homem sem uma perna é agredido por PM com soco durante abordagem na Zona Leste de SP

Vídeo mostra momento em que PM agride homem com deficiência durante abordagem, na Zona Leste de SP

Um vídeo mostra o momento em que policiais militares faziam uma abordagem a um homem que não tinha uma das pernas, em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Em um determinado momento, o alvo, que já estava rendido e encostado na parede, levou um soco na barriga dado por um dos agentes. Após a repercussão do caso, a Polícia Militar informou que instaurou um procedimento para apurar os fatos.

Veja o vídeo abaixo, divulgado pelo portal “Metrópoles”:

O caso aconteceu no último domingo (21) e as imagens viralizaram nas redes sociais. O vídeo mostra o homem com deficiência encostado em uma parede, enquanto era pressionado por dois policiais militares. Ele gritou por socorro e pediu para um amigo filmar a cena, quando acabou levando um soco na barriga.

Logo depois, o PM ainda esfregou um papel contra o rosto do homem, sendo repreendido pela pessoa que fazia a gravação: “Senhor, não precisa disso”, disse. “Olha o que esse cara está fazendo, olha o que ele está fazendo”, lamentou o abordado.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), na ocasião, os policiais realizavam uma operação com o objetivo de coibir bailes funk na região.

“Neste último domingo (21), a Polícia Militar desencadeou uma operação, visando coibir a formação de bailes funk na região de Itaquera, Zona Leste da capital. Foram apreendidos 19 motocicletas e 6 veículos por conta de diversas irregularidades flagradas”, informou a pasta.

Ao ter ciência das imagens em que o homem com deficiência foi agredido, a Polícia Militar instaurou uma investigação para apurar todas as circunstâncias relativas ao caso.