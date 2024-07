Mutirão de empregos: São Paulo disponibiliza 600 vagas para pessoas com deficiência

Nesta quarta-feira, a partir das 9h, a Prefeitura de São Paulo realiza o 16º mutirão de vagas de empregos voltadas para pessoas com deficiência, evento que disponibiliza 600 vagas em 40 empresas na Capital.

De acordo com a Prefeitura, as vagas são nas áreas e comércio, serviços, saúde, educação e tecnologia com faixas de salários que vão de R$ 800, para carga horária reduzida e vagas de aprendiz, até R$ 8,7 mil para os cargos seniores. Há vagas também para pessoas sem experiência.

O mutirão acontece das 9h às 13, na Pra das Artes, no centro de São Paulo. Para concorrer a uma vaga, o participante deve comparecer ao local levando o RG, CPF, carteira de trabalho, cópias de currículo e laudo médico com a data ainda válida.

A Praça das Artes fica na avenida São João, 281, no Centro Histórico de São Paulo.

POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

Quem procura emprego pode ainda comparecer ao um dos Postos de Atendimento ao Trabalhador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que conta atualmente com 18.780 vagas de emprego, 8,4 mil somente para a Capital e cidades da Grande São Paulo.

De acordo com a Secretaria, os cargos com mais vagas disponíveis são de auxiliar de logística, alimentador de linha de produção, faxineiro e agente de vendas de serviços, mas a vagas para cerca de 500 profissões diferentes.

Interessados devem acessar o Portal do Governo de São Paulo e procurar o endereço do Posto de Atendimento mais próximo de sua residência.