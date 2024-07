“Meu filho está morto. Assassinado pelo vírus woke”: Elon Musk dá uma resposta polêmica sobre sua filha transgênero

Numa entrevista com o psicólogo e comentarista conservador Dr. Jordan Peterson para a revista Daily Wire, Elon Musk qualificou a cirurgia de redesignação de gênero como “mutilação e esterilização infantil”. Ele então falou sobre Xavier Musk, de 20 anos, que como pessoa trans optou por mudar seu nome para Vivian Jenna Wilson.

Segundo Elon Musk, seu filho passou por procedimentos durante a pandemia: "Meu filho está morto, assassinado pelo vírus acordado", disse o dono da Tesla, que acrescentou que foi "enganado para assinar os papéis" necessários para os tratamentos. "Me disseram que Xavier poderia se suicidar se não o fizesse", acrescentou.

“Por que você acha que ele morreu?”

Elon Musk, que ainda se refere à sua filha trans como filho, afirmou que a considera "morta" após passar pelo processo de transição de gênero que envolve bloqueadores de puberdade ou, em suas próprias palavras "medicamentos de esterilização". Trata-se de um medicamento que funciona interrompendo a produção de estrogênio e testosterona, os hormônios que causam mudanças relacionadas à puberdade no corpo.

Além disso, o magnata contou que sua experiência com seu filho Xavier abriu seus olhos para o perigo do “vírus woke” e admitiu ao entrevistador Jordan Peterson que foi “enganado” para assinar documentos para sua filha agora. “Isso foi antes de eu entender o que estava acontecendo. Era a época da Covid e havia muita confusão. Me disseram que Xavier poderia se suicidar se eu não fizesse isso”, acrescentou Musk.

Um recente estudo britânico mostrou que não houve nenhum aumento nos suicídios depois que o sistema de saúde pública parou de administrar bloqueadores de puberdade, seguindo as recomendações do Relatório Cass. Esta informação tem sido bastante compartilhada após esta entrevista.

“É perverso”

Depois disso, Elon Musk continuou a aprofundar o assunto: afirmou que as pessoas que promovem esses tratamentos "devem ir para a prisão". "É perverso (...) Perdi meu filho. Eles chamam isso de deadnaming (expressão cuja tradução literal é nome morto, e que se refere ao nome anterior à mudança de gênero) por um motivo. Meu filho está morto. Assassinado pelo vírus woke", disse.

Você pode ver a entrevista completa (em inglês) aqui: