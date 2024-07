Falso site do ProUni usa boletos fake para aplicar golpe nos estudantes

Pouco tempo depois do início das inscrições para o segundo semestre do Programa Universidade para Todos (ProUni), foram registrados relatos sobre um site falso que imita os canais oficiais do Governo Federal para aplicar golpes nos estudantes interessados em uma vaga no programa.

Em nota publicada pelo portal Metrópoles, é apresentado o relato de um portal que aparenta ser o site oficial do governo para inscrição no ProUni. No falso site, os golpistas induzem os estudantes a fornecer os dados pessoais e, ao final do que seria o “processo de inscrição”, geram um boleto para pagamento. Na tela em que o boleto é exibido, o estudante recebe ameaças de exclusão do ENEM caso não pague a taxa.

“Atenção! Se você não finalizar até o final, o processo de inscrição e pagamento da tarifa. Você portador(a) do cpf: xxx.xxx.xxx-xx será automaticamente eliminado desta edição do enem e de futuras edições!”. (sic.)

Anúncio patrocinado no Google

Conforme a reportagem, o site falso foi “patrocinado no Google”, o que aumenta a visibilidade do link e a possibilidade de mais vítimas caírem no golpe. Desta forma, cabe reforçar que as inscrições para o ProUni são realizadas somente pelo site oficial do programa, que pode ser acessado por meio deste link.

Até o momento, o Ministério da Educação (MEC) não se pronunciou sobre o ocorrido.

Vale lembrar que o prazo de inscrições no ProUni para o segundo semestre de 2024 termina na próxima sexta-feira, dia 26 de julho. Podem participar do processo seletivo para as bolsas ofertadas no segundo semestre de 2024, os estudantes que participaram do ENEM nos anos de 2022 ou 2023. Para tal, nenhuma taxa de inscrição no ProUni será cobrada.

O resultado com os candidatos aprovados em primeira chamada será revelado no dia 31 de julho, sendo que a chamada seguinte ocorre no dia 20 de agosto.