ProUni 2024: inscrições para o 2º semestre começam nesta terça-feira

Entre os dias 23 e 26 de julho estarão abertas as inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni), do segundo semestre de 2024. Conforme publicado pelo UOL, interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Nesta edição, o ProUni vai ofertar quase 244 mil bolsas para cursos em instituições particulares de ensino superior, segundo edital divulgado pelo Ministério da Educação. São considerados aptos a concorrer candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2022 e 2023 e que obtiveram nota mínima de 450 pontos na média das cinco provas, e nota acima de zero na redação.

Critérios socioeconômicos

Além de atender aos critérios referentes às notas obtidas no Enem, os candidatos que pretendem concorrer a uma das vagas pelo ProUni também precisam atender a critérios socioeconômicos determinados pelo MEC.

O ProUni oferece duas modalidades de bolsas, sendo uma integral e outra parcial. Desta forma, para ter direito a uma bolsa integral o candidato precisa comprovar renda familiar mensal, por pessoa, de até 1,5 salário-mínimo. Para bolsas na modalidade parcial, o candidato precisará comprovar uma renda familiar per capita máxima de até 3 salários-mínimos.

No dia 31 de julho será divulgado o resultado da primeira chamada do ProUni, enquanto no dia 20 de agosto será realizada a segunda chamada. Depois disso, os candidatos precisarão comprovar as informações apresentadas no momento de sua inscrição.

Para entrar na lista de espera, os candidatos interessados precisarão manifestar seu interesse pela página do ProUni entre os dias 9 e 10 de setembro, sendo que a lista de convocados será divulgada no dia 13 do mesmo mês.