Cantora gospel baleada em feira após ser confundida não consegue andar: “Perdi as forças das pernas”

A cantora gospel Keyla Silva Marinho Costa, de 49 anos, que foi baleada em uma feira ao ser confundida com outra pessoa, em Goiânia, em Goiás, no início deste mês, ainda não consegue andar. Ela ficou internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde passou por duas cirurgias, e agora usa uma cadeira de rodas.

“Fui comprar um pastelzinho e na hora de pagar eu só senti o impacto da bala entrando no meu quadril. Na mesma hora eu perdi as forças da perna, pelo local da bala alojada, e aí eu já fui para o chão”, contou a cantora, em entrevista à TV Anhanguera.

Keyla diz que os médicos esperam que, com sessões de fisioterapia, ela possa recuperar os movimentos. Ela classifica o caso como um milagre, já que se livrou de uma lesão mais grave.

“Eles [médicos] olharam os exames e Deus me livrou porque se fosse por mais dois centímetros poderia atingir o intestino, uma coisa assim, mas não atingiu nenhum órgão. Vou fazer as fisioterapias e os médicos já falaram que eu vou voltar a andar normalmente”, relatou a artista.

Relembre o caso

O tiroteio aconteceu no último dia 7 de julho, em uma feira no Setor Centro-Oeste, sendo que no local foram presas três pessoas suspeitas de envolvimento no caso.

A motivação do crime está sendo apurada pela Polícia Civil, mas as testemunhas relataram que a cantora teria sido confundida com a namorada do alvo dos tiros, que seria um traficante de 25 anos. O rapaz foi morto na ocasião.

Segundo Max Costa, marido da cantora, ela estava “no lugar errado e na hora errada”. Ele explica que ir à feira aos domingos para comer pastel é um costume da família após sairem da igreja.

“Minha esposa estava no lugar errado e na hora errada. Ela foi comprar um pastel para minha sogra e, quando foi pagar, chegou um homem atirando em um jovem que estava atrás dela”, disse o marido.