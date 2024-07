Cantora gospel é baleada em feira livre após ser confundida com outra pessoa

A cantora gospel Keyla Silva Marinho Costa, de 49 anos, foi ferida durante um tiroteio em uma feira livre em Goiânia. Segundo publicado pelo G1, ela teria sido confundida com a namorada do verdadeiro alvo do atirador. Informações da Polícia Militar revelaram que o jovem tido como alvo tinha 25 anos e morreu no local.

Conforme informações divulgadas pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), de Goiânia, a cantora segue internada na enfermaria do local e seu estado geral é considerado regular. Ela está consciente e respira de forma espontânea.

Em declaração ao G1, o marido da cantora, Max Costa, revelou que ela precisará passar por um procedimento cirúrgico para retirar uma bala alojada em seu quadril. “É necessário tirar a bala para não infeccionar. Por conta da localização do projétil, estão estudando a melhor forma de fazer isso, porque a cirurgia pode ser até um pouco de risco”.

Entenda o caso

O tiroteio aconteceu no último domingo, dia 7 de julho, no Setor Centro-Oeste, sendo que no local foram presas três pessoas suspeitas de envolvimento no caso. Até o momento, o atirador não foi localizado.

A motivação do crime está sendo apurada pela Polícia Civil, que também não confirmou a informação de que a cantora teria sido confundida com a namorada do alvo. Segundo Max, ela estava “no lugar errado e na hora errada”.

Ele explica que ir à feira aos domingos é um costume da família. Eles sempre vão ao local para comer um pastel após sair da igreja.

“Minha esposa estava no lugar errado e na hora errada. Ela foi comprar um pastel para minha sogra e, quando foi pagar, chegou um homem atirando em um jovem que estava atrás dela”, explica Max.