Campeã de hipismo deixa Olimpíadas de Paris após vídeo revelar maus-tratos a cavalo

Imagens que mostram a campeã olímpica Charlotte Dujardin maltratando um cavalo provocaram a saída da britânica das Olimpíadas de Paris. Conforme publicado pelo GE, o registro foi compartilhado pela imprensa britânica na última terça-feira, dia 23 de julho.

ANÚNCIO

Imagens exibidas pelo canal “ITV” e pelo site “Talksport” mostraram Dujadrin golpeando o cavalo com um chicote no decorrer de um treino, que teria acontecido há quatro anos. Sabendo que o vídeo seria vazado às vésperas dos Jogos Olímpicos de Paris, a atleta desistiu de disputar as Olimpíadas.

Além de se retirar do evento esportivo, Dujardin também foi suspensa por seis meses, em caráter provisório, pela Federação Equestre Internacional (FEI). Em declaração à imprensa local, a medalhista olímpica afirmou que não estava no seu normal e que as imagens não representam seu comportamento com os cavalos e alunos.

“O que aconteceu foi completamente fora do meu normal e não reflete como eu treino meus cavalos ou meus alunos; no entanto, não há desculpas. Estou profundamente envergonhada e deveria ter sido um melhor exemplo naquele momento”, declarou.

Carreira premiada

Ao longo de sua carreira, Dujardin conquistou diversos títulos importantes no esporte, sendo os três mais significantes em Olimpíadas. No ano de 2012, em Londres, ela foi ouro nas categorias individual e equipes, e no Rio de Janeiro, em 2016, ouro na categoria individual. Ela também conquistou medalhas olímpicas de prata (equipes – Rio 2016) e bronze (equipes e individual - Tóquio 2020).

Por meio de um comunicado, o presidente da FEI, Ingmar De Vos, confirmou a veracidade dos vídeos. “Estamos desapontados com este caso, especialmente por estar tão próximo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. No entanto é nossa responsabilidade e crucial que abordemos qualquer caso de abuso, já que o bem-estar dos cavalos não pode ser comprometido”.

As imagens foram divulgadas por uma fonte anônima, que contratou um advogado para enviar o vídeo à federação internacional.