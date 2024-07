Assim será a espetacular apresentação de Endrick com o Real Madrid

O atacante brasileiro será apresentado no próximo dia 27 de julho

A nova joia do futebol brasileiro, Endrick Felipe, terá sua apresentação oficial no Real Madrid em 27 de julho, no Santiago Bernabéu.

O conjunto merengue quer celebrar em grande a chegada do carioca, assim como aconteceu com a chegada de Kylian Mbappé.

Endrick será apresentado no dia 27 de julho no Santiago Bernabéu

No entanto, o Real Madrid terá que esperar até que ele atinja a maioridade, para que não haja nenhum problema.

Na verdade, o aniversário do Endrick será no próximo dia 21 de julho, quando ele completará 18 anos.

Por esse motivo, oito dias depois, será celebrada a sua chegada oficial ao time branco, onde se espera que haja muitos fãs.

O jogador assinou um contrato de seis temporadas e dividirá o vestiário com jogadores de renome internacional, como seus compatriotas Rodrygo e Vinicius Jr.

Fazer parte do time merengue é um sonho para o atacante, como revelou em entrevistas recentes.

Chegar ao Real Madrid é um sonho para Endrick

Inclusive, escolheu o Real Madrid acima de outras instituições de prestígio, pois uma de suas grandes ilusões era vestir essa camisa.

"Já conheci todos. No melhor time do mundo, em cada jogo qualquer um pode surpreender, como temos visto. É impossível dizer quem é o melhor em um clube assim. O Madrid sempre tem três ou quatro jogadores que poderiam ser escolhidos como os melhores do mundo."

"No foi uma escolha. O Madrid sempre foi um sonho. Não precisei escolher nada, apenas realizei um sonho. Todos os jogadores da equipe estão entre os melhores do mundo em suas respectivas posições. Em cada lance, um deles decide um jogo, seja atacando ou defendendo", contou o atacante na época.