Vídeo: criança é agredida por mulher após tocar companhia e correr

Imagens feitas por uma câmera de segurança mostram uma mulher agredindo uma criança em Anápolis (GO) após ela tocar a campainha de uma casa e correr.

Segundo o site ‘Metrópoles’, o caso ocorreu na última quarta-feira (17) no bairro São Lourenço. No vídeo é possível notar a menina tocando a campainha e sendo agredida na sequência. Além de receber tapas, ela foi derrubada no chão e levou chutes.

A menina estava acompanhada de outras crianças e todas correm após realizar a brincadeira. Nenhum nome dos envolvidos no caso foi divulgado pela Polícia Civil.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da cidade.

Adolescente de 17 anos morre após bater carro do pai vereador em árvore

Mariane Branquinho, de 17 anos, morreu após bater o carro que dirigia contra uma árvore. Segundo informações do g1, ela dirigia o carro do pai, o vereador Simão Vieira Mota (UB), de Santa Helena de Goiás, região sudoeste do estado.

A adolescente estava com uma amiga no momento do acidente, que ocorreu na madrugada de sábado (20). Conforme as imagens, é possível observar que o carro ficou com a frente destruída após a colisão.

Segundo a Polícia Militar, Mariane conduzia o veículo em alta velocidade e colidiu contra a árvore após perder o controle. Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu no local.

Seu corpo foi sepultado no domingo (21) no cemitério Jardim da Saudade, em Santa Helena de Goiás.

A outra jovem que estava no veículo foi levada com ferimentos para o hospital da cidade. Ela tem 21 anos.

Simão Vieira lamentou a morte da filha nas redes sociais.

“Minha filha, como a gente se dava bem, como você sempre encantava todos ao seu redor. Uma parte da minha vida se foi, que Deus possa me dar força nesse momento”, disse Simão Mota