Presa por desacato: Descubra onde está a ex-panicat Ana Paula Leme

A ex-panicat Ana Paula Leme, de 47 anos, foi presa após fazer um grande barraco, não pagar um salgado numa loja de conveniência e ser pega embriagada enquanto dirigia a em Campinas. Segundo um policial militar, ela teria lhe dado chutes no joelho, braço e na genitália ao receber a voz de prisão na noite do último sábado (21).

Segundo o boletim de ocorrência, o caso ocorreu por volta de 21h numa loja de conveniência de um posto de gasolina da Rua Maria Monteiro, em Campinas e, de acordo com a funcionária, a influenciadora chegou ao local com sinais de embriaguez e pediu três cervejas e um salgado.

Após comer, Ana Paula disse reclamou do produto e jogou na mesa. Ela afirmou que não pagaria e saiu da loja, mas a funcionária seguiu a ex-panicat e disse que ela não poderia deixar o local sem pagar pelo consumo.

Embriagada, a influencer xingou a funcionária da loja de “vaca gorda”, enquanto ela chamava a Polícia Militar, que levou a famosa para delegacia. Ana Paula negou todas as acusações e não apresentou documento de identificação.

Na delegacia, a ex-panicat chegou a ofender os policiais, sendo acusada de desacato, e passou por exame de embriaguez.

A Polícia Civil, que também foi xingada na delegacia, indiciou Ana Paula por desacato, injúria, embriaguez ao volante, ameaça e resistência. A famosa foi encaminhada para a Cadeia Feminina de Paulínia, onde aguarda a audiência de custódia.

Irmão de Rodrigo Faro é feito de refém

Danilo Faro, irmão do apresentador Rodrigo Faro, foi feito de refém durante um assalto em seu apartamento, localizado no Jardins, em São Paulo (SP). A ação ocorreu na última sexta-feira (19). Dois suspeitos abordaram uma funcionária que trabalhava no local e entraram na residência.

“Com uma pistola na cabeça e obrigada a levar os indivíduos até o meu quarto onde estava me preparando para sair para mais uma viagem”, escreveu o empresário em nota publicada nas redes sociais no último sábado (20). “Nos amarraram pelos pulsos e pés e nos trancaram dentro do quarto”, completou.

Segundo Danilo, os assaltantes procuravam joias, relógios e dinheiro. Ele então disse à dupla que estava esperando uma pessoa que chegaria a qualquer momento. Eles então decidiram fugir com alguns itens.