Mãe mata filho de 17 anos com facada após menor dizer que a odiava

Uma mulher de 43 anos matou o filho de 17 anos esfaqueado. O caso ocorreu no bairro Centro Oeste, em Campo Grande (MS).

ANÚNCIO

Segundo o site ‘Top Mídia News’, Kauã Henrique Rodrigues chegou a ser internado em estado gravíssimo, mas acabou falecendo na tarde do último domingo (21).

De acordo com o texto, o adolescente foi esfaqueado pela mãe, Rozely Henrique, na barriga, informa o boletim de ocorrência. Testemunhas disseram que a mãe dele foi a autora do crime.

A Polícia Civil foi acionada pra averiguar o caso e a mulher foi presa. Rozely confessou o crime, mas disse que não tinha a intenção de matar o filho. Ela teria informado que esfaqueou Kauã após ele dizer que a odiava.

Kauã Henrique foi socorrido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa. Ele chegou ao hospital com hemorragia interna e inconsciente.

O adolescente chegou a receber atendimento médico, mas faleceu às 17h31.

A mãe e a faca utilizada por ela foram encaminhadas para a delegacia. A perícia esteve no local do crime, contudo o espaço não havia sido preservado.

ANÚNCIO

⋅ ⋅ ⋅

Vídeo: criança é agredida por mulher após tocar companhia e correr

Imagens feitas por uma câmera de segurança mostram uma mulher agredindo uma criança em Anápolis (GO) após ela tocar a campainha de uma casa e correr.

Segundo o site ‘Metrópoles’, o caso ocorreu na última quarta-feira (17) no bairro São Lourenço. No vídeo é possível notar a menina tocando a campainha e sendo agredida na sequência. Além de receber tapas, ela foi derrubada no chão e levou chutes.

A menina estava acompanhada de outras crianças e todas correm após realizar a brincadeira. Nenhum nome dos envolvidos no caso foi divulgado pela Polícia Civil.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da cidade.

Assista ao vídeo: