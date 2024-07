Carro bate em árvore em avenida e deixa cinco mortos em Recife; vídeo mostra operação de resgate

Um grave acidente deixou cinco pessoas mortas e uma ferida na madrugada desta segunda-feira (22) na Avenida Boa Viagem, em Recife, em Pernambuco. O veículo descontrolado bateu contra uma árvore, deixando três das vítimas presas às ferragens. Um vídeo mostra o momento da operação de resgate (assista abaixo).

O acidente ocorreu por volta das 4h10, na altura do cruzamento com a Rua Vicência. Testemunhas relataram à TV Globo que os ocupantes do veículo estavam na praia e voltavam para casa quando houve a batida. Morreram cinco homens e uma mulher.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as cinco vítimas fatais já foram encontradas no local sem vida, sendo que três estavam dentro do carro e duas do lado de fora. Por conta da força da colisão, o motor do veículo estava a mais ou menos 200 metros de distância.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar os mortos das ferragens, enquanto a pessoa que ficou ferida foi socorrida e levada Hospital da Restauração (HR), no Derby. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

A Polícia Civil também foi acionada e enviou a perícia para o local do acidente. A corporação busca imagens de câmeras de segurança da região para ver quais foram as circunstâncias da batida.