Veja quais as cidades brasileiras possuem a maior taxa de furtos e roubos de celulares e quais marcas mais visadas

Dados do 18º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicado na última quinta-feira (18), mostram que um celular foi furtado no estado de São Paulo em 2023 a cada 1 minuto e 42 segundos.

De acordo com as estatísticas, foram 158.150 furtos e 137.891 roubos de aparelhos no último ano, uma queda de 12,2% em comparação com 2022. Em São Paulo, a maioria dos furtos (71,4%) foram em vias públicas.

“O percentual apurado é sintomático como o fato de que é cada vez mais comum notícias sobre a atuação de gangues de bicicletas ou motos que tentam surpreender as vítimas quando elas estão utilizando seus aparelhos celulares nas ruas. Essa é uma tática que visa não só subtrair o equipamento, mas conseguir acessá-lo desbloqueado, o que facilita a rápida invasão de aplicativos de bancos e ou que permitam transferências ágeis de recursos”, diz Samira Bueno, diretora-executiva do Fórum, no Anuário.

Outro dado expressivo que o Anuário aponta é que, dos 50 municípios brasileiros onde mais ocorreram taxas de subtrações de celulares por 100 mil habitantes ,15 estão no estado de SP.

A cidade de São Paulo foi apontada como a terceira capital do país com maior número de furtos e roubos de celular a cada 100 mil habitantes. As primeiras colocações ficaram com Manaus (AM) e Teresina (PI).

Dias da semana e marcas mais visadas

O levantamento também mostra que, o tipo de subtração varia de acordo com o dia da semana. Outro dado apontado é o de marcas mais visadas.

Enquanto os furtos são mais comuns aos finais de semana e em períodos de menor movimento, como 10h às 11h e 15h às 20h, os roubos acontecem com maior frequência durante a semana, principalmente em horário de pico, que ocorre das 5h às 7h e das 18h às 22h.

Já as marcas mais visadas pelos criminosos são a Samsung, que lidera com 37,4% dos casos, Motorola com 23,1%, Apple com 25% e Xiaomi com 10%.

*Com informações de g1.