Resultado da Lotomania 2649: confira as 20 dezenas sorteadas para esta sexta-feira

Nove milhões, trezentos e trinta e quatro mil reais é o valor do prêmio que a Lotomania promete pagar nesta sexta-feira (19) para o apostador que acertar as 20 dezenas sorteadas, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotomania nesta sexta-feira são:

07, 09, 12, 27, 31, 36, 43, 45, 51, 53, 58, 64, 68, 73, 75, 82, 85, 87, 92, 95

O prêmio da loteria está acumulado desde o sorteio da última quarta-feira, quando nenhuma aposta acertou as 20 dezenas. Somente cinco apostas acertaram 19 números e cada uma delas ganhou R$ 54.062,76. Na faixa dos 18 acertos, 90 apostas faturaram, cada uma, R$ 1.877,18.

Como apostar na Lotomania

Para concorrer na Lotomania, o apostador deve preencher o volante de 100 números com 50 dezenas escolhidas e ganha o prêmio principal se acertar 20 números. Também são premiadas as apostas que acertarem 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

A aposta simples custa R$ 3 e pode ser feita em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal.