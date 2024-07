Preso após violar a tornozeleira eletrônica, “Coringa” tem extensa ficha criminal

Um criminoso conhecido como “Coringa” foi preso pela Polícia Civil de Goiás nesta sexta-feira, dia 19 de julho. Conforme informações do Metrópoles, o homem e sua companheira foram presos pelos policiais no entorno do Distrito Federal.

Dados disponibilizados pela 1ª Delegacia Distrital de Polícia de Formosa (GO) revelaram que o homem possui diversas passagens na polícia. Em sua ficha criminal foram registrados crimes como roubos, furtos, receptação e ameaças.

O nome verdadeiro do homem não foi revelado, mas sabe-se que ele cumpria pena em regime semiaberto e passou a ser procurado após violar o monitoramento por tornozeleira eletrônica. Conforme a reportagem, ele chegou a ser investigado por aproximadamente 50 crimes patrimoniais no ano de 2018.

Prisão efetuada

Segundo a reportagem, a 1ª DP contou com o apoio da Unidade de Inteligência da Polícia Civil para cumprir os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Brasília (DF) e Formosa. Os alvos procurados pelo crime de roubo eram o “Coringa” e sua companheira.

Os dois teriam roubado uma vítima nas proximidades do Parque Mata da Bica, em Formosa, no dia 5 de julho. Durante a ação eles teriam utilizado uma arma branca para ameaçar a vítima após roubarem seus bens.

Conforme as informações, eles teriam ameaçado a vítima dizendo que caso ela buscasse por apoio da polícia ou fizesse qualquer tipo de denúncia eles “iriam atrás dela”. Apesar das ameaças, o caso chegou ao conhecimento da Justiça que seguiu com a busca pela dupla.

Após a prisão, tanto o “Coringa” quanto a mulher presa junto a ele foram encaminhados para as unidades prisionais e colocados à disposição do Poder Judiciário.

Até o momento, a identidade dos criminosos não foi divulgada, bem como demais informações referentes ao andamento da investigação do caso.